Писториус высоко оценил опыт Украины в сфере беспилотников и РЭБ
Категория
Мир
Дата публикации

Писториус высоко оценил опыт Украины в сфере беспилотников и РЭБ

Писториус
Читати українською
Источник:  Укринформ

Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что опыт Украины в применении беспилотников, борьбе с ними и в сфере радиоэлектронной борьбы имеет для Германии и союзников по НАТО "чрезвычайную ценность".

Главные тезисы

  • Опыт Украины в области беспилотников и радиоэлектронной борьбы оценен Борисом Писториусом как чрезвычайно ценный для Германии и НАТО.
  • Украинская армия продемонстрировала технологические скачки, которые следует изучать и адаптировать, по мнению федерального министра обороны ФРГ.

Украинский опыт в сфере дронов и РЭБ чрезвычайно ценен для ФРГ — Писториус

Об этом глава оборонного ведомства ФРГ сказал, выступая на авиакосмической выставке ILA Berlin 2026.

Война в Украине, которую Путин ведет уже пятый год, демонстрирует новый аспект — возможности Украины, которым можем учиться мы, как европейские союзники по НАТО, а также Бундесвер в целом.

Борис Писториус

Борис Писториус

Министр обороны ФРГ

По его словам, особенно ценен украинский опыт в сферах "ведения войны с помощью дронов, противодействия дронов, радиоэлектронной борьбы и многих других".

Опыт Украины на поле боя имеет для нас чрезвычайную ценность.

Он отметил, что украинская армия демонстрирует технологические скачки, которые происходят "в течение нескольких недель".

Мы видим технологические скачки, которые происходят в течение нескольких недель, и на которые мы должны реагировать и к которым должны адаптироваться.

Он также отметил, что ФРГ и Украина уже договорились усилить обмен информацией.

Мы договорились с украинцами усилить обмен данными, чтобы конкретно учиться тому, что там происходит.

Отдельно он подчеркнул важность кооперации между немецким и украинским оборонно-промышленными комплексами.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия готовится к военному противостоянию с НАТО — Писториус
Писториус
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Писториус отреагировал на решение США отомстить Германии
Писториус
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Федоров и Писториус дали старт оборонной программе Brave Germany
Федоров

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?