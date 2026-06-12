Писториус высоко оценил опыт Украины в сфере беспилотников и РЭБ

Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что опыт Украины в применении беспилотников, борьбе с ними и в сфере радиоэлектронной борьбы имеет для Германии и союзников по НАТО "чрезвычайную ценность".
Главные тезисы
- Опыт Украины в области беспилотников и радиоэлектронной борьбы оценен Борисом Писториусом как чрезвычайно ценный для Германии и НАТО.
- Украинская армия продемонстрировала технологические скачки, которые следует изучать и адаптировать, по мнению федерального министра обороны ФРГ.
Украинский опыт в сфере дронов и РЭБ чрезвычайно ценен для ФРГ — Писториус
Об этом глава оборонного ведомства ФРГ сказал, выступая на авиакосмической выставке ILA Berlin 2026.
По его словам, особенно ценен украинский опыт в сферах "ведения войны с помощью дронов, противодействия дронов, радиоэлектронной борьбы и многих других".
Опыт Украины на поле боя имеет для нас чрезвычайную ценность.
Он отметил, что украинская армия демонстрирует технологические скачки, которые происходят "в течение нескольких недель".
Он также отметил, что ФРГ и Украина уже договорились усилить обмен информацией.
Мы договорились с украинцами усилить обмен данными, чтобы конкретно учиться тому, что там происходит.
Отдельно он подчеркнул важность кооперации между немецким и украинским оборонно-промышленными комплексами.
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