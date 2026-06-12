Писториус высоко оценил опыт Украины в сфере беспилотников и РЭБ

Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что опыт Украины в применении беспилотников, борьбе с ними и в сфере радиоэлектронной борьбы имеет для Германии и союзников по НАТО "чрезвычайную ценность".

Украинский опыт в сфере дронов и РЭБ чрезвычайно ценен для ФРГ — Писториус

Об этом глава оборонного ведомства ФРГ сказал, выступая на авиакосмической выставке ILA Berlin 2026.

Война в Украине, которую Путин ведет уже пятый год, демонстрирует новый аспект — возможности Украины, которым можем учиться мы, как европейские союзники по НАТО, а также Бундесвер в целом. Борис Писториус Министр обороны ФРГ

По его словам, особенно ценен украинский опыт в сферах "ведения войны с помощью дронов, противодействия дронов, радиоэлектронной борьбы и многих других".

Опыт Украины на поле боя имеет для нас чрезвычайную ценность.

Он отметил, что украинская армия демонстрирует технологические скачки, которые происходят "в течение нескольких недель".

Мы видим технологические скачки, которые происходят в течение нескольких недель, и на которые мы должны реагировать и к которым должны адаптироваться. Поделиться

Он также отметил, что ФРГ и Украина уже договорились усилить обмен информацией.

Мы договорились с украинцами усилить обмен данными, чтобы конкретно учиться тому, что там происходит.

Отдельно он подчеркнул важность кооперации между немецким и украинским оборонно-промышленными комплексами.