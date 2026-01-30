Пєсков цинічно назвав терміни примарного енергетичного перемир'я з боку РФ

Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков стверджує, що Росія погодилася на прохання президента США Дональда Трампа не завдавати ударів по Україні до 1 лютого.
Головні тези:
- Прессекретар правителя РФ цинічно назвав терміни примарного енергетичного перемир'я з боку РФ у контексті переговорів із президентом США.
- Україна не мала прямих домовленостей щодо припинення російських ударів по енергетиці в рамках гуманітарних міркувань.
Пєсков брехливо назвав терміни енергетичного перемир’я
Пєсков заявив, що Москва погодилася на пропозицію Трампа щодо "утриматися від ударів по Україні" до 1 лютого.
За словами прессекретаря Путіна, це потрібно для того, щоб створити "сприятливі умови для перемовин".
Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив Путіна на тиждень поставити на паузу удари "по Києву та інших містах" з гуманітарних міркувань, і він нібито погодився.
Сам Трамп не уточнював, коли мав початися відлік "тижня".
Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що прямих домовленостей щодо припинення російських ударів по енергетиці з Москвою не було.
1 лютого очікується новий раунд переговорів стосовно потенційної мирної угоди між РФ та Україною. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер не поїдуть туди, але участь США "ймовірна".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-