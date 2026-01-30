Пєсков цинічно назвав терміни примарного енергетичного перемир'я з боку РФ

Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков стверджує, що Росія погодилася на прохання президента США Дональда Трампа не завдавати ударів по Україні до 1 лютого.

Пєсков брехливо назвав терміни енергетичного перемир’я

Пєсков заявив, що Москва погодилася на пропозицію Трампа щодо "утриматися від ударів по Україні" до 1 лютого.

Він стверджує, що президент США особисто звернувся до очільника РФ з цим проханням.

За словами прессекретаря Путіна, це потрібно для того, щоб створити "сприятливі умови для перемовин".

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив Путіна на тиждень поставити на паузу удари "по Києву та інших містах" з гуманітарних міркувань, і він нібито погодився.

Сам Трамп не уточнював, коли мав початися відлік "тижня".

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що прямих домовленостей щодо припинення російських ударів по енергетиці з Москвою не було.

Він додав, що якщо Росія продовжить обстрілювати Україну, зокрема знищувати її енергетику, то Київ буде діяти дзеркально — і також намагатиметься бити по об'єктах, які задіяні в обслуговуванні військової машини РФ.

1 лютого очікується новий раунд переговорів стосовно потенційної мирної угоди між РФ та Україною. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер не поїдуть туди, але участь США "ймовірна".