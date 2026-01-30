Пєсков цинічно назвав терміни примарного енергетичного перемир'я з боку РФ
Категорія
Світ
Дата публікації

Пєсков цинічно назвав терміни примарного енергетичного перемир'я з боку РФ

Пєсков
Джерело:  online.ua

Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков стверджує, що Росія погодилася на прохання президента США Дональда Трампа не завдавати ударів по Україні до 1 лютого.

Головні тези:

  • Прессекретар правителя РФ цинічно назвав терміни примарного енергетичного перемир'я з боку РФ у контексті переговорів із президентом США.
  • Україна не мала прямих домовленостей щодо припинення російських ударів по енергетиці в рамках гуманітарних міркувань.

Пєсков брехливо назвав терміни енергетичного перемир’я

Пєсков заявив, що Москва погодилася на пропозицію Трампа щодо "утриматися від ударів по Україні" до 1 лютого.

Він стверджує, що президент США особисто звернувся до очільника РФ з цим проханням.

За словами прессекретаря Путіна, це потрібно для того, щоб створити "сприятливі умови для перемовин".

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив Путіна на тиждень поставити на паузу удари "по Києву та інших містах" з гуманітарних міркувань, і він нібито погодився.

Сам Трамп не уточнював, коли мав початися відлік "тижня".

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що прямих домовленостей щодо припинення російських ударів по енергетиці з Москвою не було.

Він додав, що якщо Росія продовжить обстрілювати Україну, зокрема знищувати її енергетику, то Київ буде діяти дзеркально — і також намагатиметься бити по об'єктах, які задіяні в обслуговуванні військової машини РФ.

1 лютого очікується новий раунд переговорів стосовно потенційної мирної угоди між РФ та Україною. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер не поїдуть туди, але участь США "ймовірна".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Пєсков анонсував важливу "розмову" щодо завершення російської війни
Пєсков
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чи буде Путін обговорювати "мирний план" Трампа — відповідь Пєскова
Пєсков
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Пєсков брехливо заявив про прагнення РФ працювати над досягненням довгострокового миру в Україні
Пєсков

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?