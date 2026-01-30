Песков цинично назвал сроки призрачного энергетического перемирия со стороны РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Песков цинично назвал сроки призрачного энергетического перемирия со стороны РФ

Песков
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Пресссекретарь правителя РФ Дмитрий Песков утверждает, что Россия согласилась по просьбе президента США Дональда Трампа не наносить удары по Украине до 1 февраля.

Главные тезисы

  • Песков назвал согласие России не наносить удары по Украине до 1 февраля призрачным.
  • Украина не достигла прямых договоренностей с Россией по прекращению ударов по энергетике.
  • Ожидается новый раунд переговоров по потенциальному мирному соглашению между РФ и Украиной.

Песков лживо назвал сроки энергетического перемирия

Песков заявил, что Москва согласилась на предложение Трампа о "воздержаться от ударов по Украине" до 1 февраля.

Он утверждает, что президент США лично обратился к главе РФ с этой просьбой.

По словам пресс-секретаря Путина, это нужно для того, чтобы создать "благоприятные условия для переговоров".

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что попросил Путина на неделю поставить на паузу удары "по Киеву и другим городам" по гуманитарным соображениям, и он якобы согласился.

Сам Трамп не уточнял, когда должен был начаться отсчет "недели".

Президент Украины Владимир Зеленский 30 января заявил, что прямых договоренностей по прекращению российских ударов по энергетике с Москвой не было.

Он добавил, что если Россия продолжит обстреливать Украину, в частности, уничтожать ее энергетику, то Киев будет действовать зеркально — и также будет пытаться избивать по объектам, задействованным в обслуживании военной машины РФ.

1 февраля ожидается новый раунд переговоров по потенциальному мирному соглашению между РФ и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер не поедут туда, но участие США "вероятно".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Песков анонсировал важный "разговор" о завершении российской войны
Россия планирует ознакомиться с новым мирным планом
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Будет ли Путин обсуждать "мирный план" Трампа — ответ Пескова
Песков
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Песков лживо заявил о стремлении РФ работать над достижением долгосрочного мира в Украине
Песков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?