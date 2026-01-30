Песков цинично назвал сроки призрачного энергетического перемирия со стороны РФ

Пресссекретарь правителя РФ Дмитрий Песков утверждает, что Россия согласилась по просьбе президента США Дональда Трампа не наносить удары по Украине до 1 февраля.
Главные тезисы
- Песков назвал согласие России не наносить удары по Украине до 1 февраля призрачным.
- Украина не достигла прямых договоренностей с Россией по прекращению ударов по энергетике.
- Ожидается новый раунд переговоров по потенциальному мирному соглашению между РФ и Украиной.
Песков лживо назвал сроки энергетического перемирия
Песков заявил, что Москва согласилась на предложение Трампа о "воздержаться от ударов по Украине" до 1 февраля.
По словам пресс-секретаря Путина, это нужно для того, чтобы создать "благоприятные условия для переговоров".
Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что попросил Путина на неделю поставить на паузу удары "по Киеву и другим городам" по гуманитарным соображениям, и он якобы согласился.
Сам Трамп не уточнял, когда должен был начаться отсчет "недели".
Президент Украины Владимир Зеленский 30 января заявил, что прямых договоренностей по прекращению российских ударов по энергетике с Москвой не было.
1 февраля ожидается новый раунд переговоров по потенциальному мирному соглашению между РФ и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер не поедут туда, но участие США "вероятно".
