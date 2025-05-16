План Путіна зазнав поразки — Сибіга оцінив переговори у Стамбулі
Категорія
Україна
Дата публікації

План Путіна зазнав поразки — Сибіга оцінив переговори у Стамбулі

Андрій Сибіга
Сибіга
Read in English

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оцінив переговори із росіянами, які відбулися у Стамбулі 16 травня. За словами глави МЗС України, план Путіна щодо цієї зустрічі зазнав поразки.

Головні тези:

  • План Путіна у рамках переговорів у Стамбулі зазнав поразки, вважає міністр закордонних справ України, Андрій Сибіга.
  • У результаті зустрічі є домовленості про обмін 1 000 полонених українських громадян, що свідчить про прагнення до миру та дипломатичного розв'язання конфлікту.
  • Необхідно продовжувати тиск на Росію та підтримувати обороноздатність України, як ключові пріоритети в контексті зміцнення безпеки регіону.

План Путіна зазнав поразки — Сибіга

Міністр закордонних справ України наголосив, що, якщо відсунути вбік всі російські нісенітниці, псевдоісторичні заяви, провокації та інше, то в сухому залишку від переговорів у Стамбулі отримала домовленість щодо обміну у форматі "1 000 на 1 000".

1 000 наших людей — вдалося домовитися про повернення. Це 1 000 щасливих сімей. Вже навіть лише заради цього все це мало сенс.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр іноземних справ України

Щодо питання припинення вогню глава МЗС зауважив, що російська делегація, яка була у Туреччині, не мала достатніх повноважень.

І це погано, що Путін прислав людей такого низького рівня. Але ми продовжимо наполягати на безумовному та тривалому, повному припиненні вогню. Це основа для успіху будь-яких подальших рішень та кроків.

Сибіга вважає, що Путіну слід перестати уникати Зеленського і знайти сміливість на пряму зустріч.

Сьогодні Україна довела, що прагне миру та серйозно ставиться до роботи над його відновленням. Для того, щоб Росія теж почала роботи реальні кроки до миру, потрібно продовжувати та збільшувати тиск. Сила цього тиску обернено пропорційна готовності росіян до конструктиву. Будемо надалі переконувати наших партнерів у цьому. Зустріч у Стамбулі не може та не буде слугувати виправданням не посилювати тиск на Росію. Навпаки, вона є свідченням, чому він потрібен.

Сибіга зазначив, що план Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки.

Бо це вже абсолютно нова динаміка, нова точка відліку. Зараз інші умови та реалії. І ключовим є фактор США та мирних зусиль Президента Дональда Трампа.

Україна продовжить триматися своєї лінії та досягати своїх результатів. Повертати людей, додаватися тиші, безпеки та миру. Це ключовий пріоритет. І посилення України та нашої обороноздатності триває та триватиме. Це головне.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп анонсував переговори з Путіним щодо України
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Стамбулі почалися переговори України та Росії — перші за 3 роки
Переговори України й Туреччини вже почалися
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Переговори у Стамбулі між делегаціями України та РФ закінчилися — що відомо
переговори

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?