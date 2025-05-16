План Путіна зазнав поразки — Сибіга оцінив переговори у Стамбулі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оцінив переговори із росіянами, які відбулися у Стамбулі 16 травня. За словами глави МЗС України, план Путіна щодо цієї зустрічі зазнав поразки.
Головні тези:
- План Путіна у рамках переговорів у Стамбулі зазнав поразки, вважає міністр закордонних справ України, Андрій Сибіга.
- У результаті зустрічі є домовленості про обмін 1 000 полонених українських громадян, що свідчить про прагнення до миру та дипломатичного розв'язання конфлікту.
- Необхідно продовжувати тиск на Росію та підтримувати обороноздатність України, як ключові пріоритети в контексті зміцнення безпеки регіону.
План Путіна зазнав поразки — Сибіга
Міністр закордонних справ України наголосив, що, якщо відсунути вбік всі російські нісенітниці, псевдоісторичні заяви, провокації та інше, то в сухому залишку від переговорів у Стамбулі отримала домовленість щодо обміну у форматі "1 000 на 1 000".
Щодо питання припинення вогню глава МЗС зауважив, що російська делегація, яка була у Туреччині, не мала достатніх повноважень.
І це погано, що Путін прислав людей такого низького рівня. Але ми продовжимо наполягати на безумовному та тривалому, повному припиненні вогню. Це основа для успіху будь-яких подальших рішень та кроків.
Сибіга вважає, що Путіну слід перестати уникати Зеленського і знайти сміливість на пряму зустріч.
Сибіга зазначив, що план Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки.
Бо це вже абсолютно нова динаміка, нова точка відліку. Зараз інші умови та реалії. І ключовим є фактор США та мирних зусиль Президента Дональда Трампа.
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