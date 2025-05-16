План Путіна зазнав поразки — Сибіга оцінив переговори у Стамбулі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оцінив переговори із росіянами, які відбулися у Стамбулі 16 травня. За словами глави МЗС України, план Путіна щодо цієї зустрічі зазнав поразки.

План Путіна зазнав поразки — Сибіга

Міністр закордонних справ України наголосив, що, якщо відсунути вбік всі російські нісенітниці, псевдоісторичні заяви, провокації та інше, то в сухому залишку від переговорів у Стамбулі отримала домовленість щодо обміну у форматі "1 000 на 1 000".

1 000 наших людей — вдалося домовитися про повернення. Це 1 000 щасливих сімей. Вже навіть лише заради цього все це мало сенс. Андрій Сибіга Міністр іноземних справ України

Щодо питання припинення вогню глава МЗС зауважив, що російська делегація, яка була у Туреччині, не мала достатніх повноважень.

І це погано, що Путін прислав людей такого низького рівня. Але ми продовжимо наполягати на безумовному та тривалому, повному припиненні вогню. Це основа для успіху будь-яких подальших рішень та кроків.

Сибіга вважає, що Путіну слід перестати уникати Зеленського і знайти сміливість на пряму зустріч.

Сьогодні Україна довела, що прагне миру та серйозно ставиться до роботи над його відновленням. Для того, щоб Росія теж почала роботи реальні кроки до миру, потрібно продовжувати та збільшувати тиск. Сила цього тиску обернено пропорційна готовності росіян до конструктиву. Будемо надалі переконувати наших партнерів у цьому. Зустріч у Стамбулі не може та не буде слугувати виправданням не посилювати тиск на Росію. Навпаки, вона є свідченням, чому він потрібен. Поширити

Сибіга зазначив, що план Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки.

Бо це вже абсолютно нова динаміка, нова точка відліку. Зараз інші умови та реалії. І ключовим є фактор США та мирних зусиль Президента Дональда Трампа.