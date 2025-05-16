План Путина потерпел поражение — Сибига оценил переговоры в Стамбуле
Категория
Украина
Дата публикации

План Путина потерпел поражение — Сибига оценил переговоры в Стамбуле

Андрей Сибига
Сибига
Read in English
Читати українською

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига оценил состоявшиеся в Стамбуле переговоры с россиянами 16 мая. По словам главы МИД Украины, план Путина относительно этой встречи потерпел поражение.

Главные тезисы

  • План Путина относительно переговоров в Стамбуле потерпел поражение: договоренности достигнуты в пользу Украины.
  • Установлен обмен 1 000 пленных украинских граждан, демонстрирующий стремление к миру и дипломатическому разрешению конфликта.
  • Необходимость продолжения давления на Россию и поддержки обороноспособности Украины остаются ключевыми приоритетами для укрепления безопасности региона.

План Путина потерпел поражение —Сибига

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что если отодвинуть в сторону все российские чепухи, псевдоисторические заявления, провокации и прочее, то в сухом остатке от переговоров в Стамбуле получила договоренность об обмене в формате "1 000 на 1 000".

1 000 наших людей удалось договориться о возвращении. Это 1000 счастливых семей. Уже даже ради этого все это имело смысл.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

По вопросу прекращения огня глава МИД отметил, что у российской делегации, которая была в Турции, не было достаточных полномочий.

И это плохо, что Путин прислал людей столь низкого уровня. Но мы продолжим настаивать на безусловном и продолжительном, полном прекращении огня. Это основа для успеха каких-либо дальнейших решений и шагов.

Сибига считает, что Путину следует перестать избегать Зеленского и обрести смелость на прямую встречу.

Сегодня Украина доказала, что стремится к миру и серьезно относится к работе над его восстановлением. Чтобы Россия тоже начала работы реальные шаги к миру, нужно продолжать и увеличивать давление. Сила этого давления обратно пропорциональна готовности россиян к конструктиву. Будем дальше убеждать наших партнеров в этом. Встреча в Стамбуле не может и не будет служить оправданием не усиливать давление на Россию. Напротив, она свидетельствует, почему он нужен.

Сибига отметил, что план Путина представить встречу в Стамбуле как продолжение марта 2022 года потерпел поражение.

Ибо это уже совершенно новая динамика, новая точка отсчета. Теперь другие условия и реалии. И ключевым является фактор США и мирных усилий Президента Дональда Трампа.

Украина продолжит держать свою линию и добиваться своих результатов. Возвращать людей, добавлять тишину, безопасность и мир. Это ключевой приоритет. И усиление Украины и нашей обороноспособности продолжается. Это главное.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп анонсировал переговоры с Путиным касательно Украины
Трамп готов встретиться с Путиным
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Стамбуле начались переговоры Украины и России — первые за 3 года
Переговоры Украины и Турции уже начались
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Переговоры в Стамбуле между делегациями Украины и РФ закончились — что известно
встреча

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?