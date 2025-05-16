План Путина потерпел поражение — Сибига оценил переговоры в Стамбуле

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига оценил состоявшиеся в Стамбуле переговоры с россиянами 16 мая. По словам главы МИД Украины, план Путина относительно этой встречи потерпел поражение.

План Путина потерпел поражение —Сибига

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что если отодвинуть в сторону все российские чепухи, псевдоисторические заявления, провокации и прочее, то в сухом остатке от переговоров в Стамбуле получила договоренность об обмене в формате "1 000 на 1 000".

1 000 наших людей удалось договориться о возвращении. Это 1000 счастливых семей. Уже даже ради этого все это имело смысл. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

По вопросу прекращения огня глава МИД отметил, что у российской делегации, которая была в Турции, не было достаточных полномочий.

И это плохо, что Путин прислал людей столь низкого уровня. Но мы продолжим настаивать на безусловном и продолжительном, полном прекращении огня. Это основа для успеха каких-либо дальнейших решений и шагов.

Сибига считает, что Путину следует перестать избегать Зеленского и обрести смелость на прямую встречу.

Сегодня Украина доказала, что стремится к миру и серьезно относится к работе над его восстановлением. Чтобы Россия тоже начала работы реальные шаги к миру, нужно продолжать и увеличивать давление. Сила этого давления обратно пропорциональна готовности россиян к конструктиву. Будем дальше убеждать наших партнеров в этом. Встреча в Стамбуле не может и не будет служить оправданием не усиливать давление на Россию. Напротив, она свидетельствует, почему он нужен. Поделиться

Сибига отметил, что план Путина представить встречу в Стамбуле как продолжение марта 2022 года потерпел поражение.

Ибо это уже совершенно новая динамика, новая точка отсчета. Теперь другие условия и реалии. И ключевым является фактор США и мирных усилий Президента Дональда Трампа.