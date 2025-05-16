План Путина потерпел поражение — Сибига оценил переговоры в Стамбуле

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига оценил состоявшиеся в Стамбуле переговоры с россиянами 16 мая. По словам главы МИД Украины, план Путина относительно этой встречи потерпел поражение.
Главные тезисы
- План Путина относительно переговоров в Стамбуле потерпел поражение: договоренности достигнуты в пользу Украины.
- Установлен обмен 1 000 пленных украинских граждан, демонстрирующий стремление к миру и дипломатическому разрешению конфликта.
- Необходимость продолжения давления на Россию и поддержки обороноспособности Украины остаются ключевыми приоритетами для укрепления безопасности региона.
План Путина потерпел поражение —Сибига
Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что если отодвинуть в сторону все российские чепухи, псевдоисторические заявления, провокации и прочее, то в сухом остатке от переговоров в Стамбуле получила договоренность об обмене в формате "1 000 на 1 000".
По вопросу прекращения огня глава МИД отметил, что у российской делегации, которая была в Турции, не было достаточных полномочий.
И это плохо, что Путин прислал людей столь низкого уровня. Но мы продолжим настаивать на безусловном и продолжительном, полном прекращении огня. Это основа для успеха каких-либо дальнейших решений и шагов.
Сибига считает, что Путину следует перестать избегать Зеленского и обрести смелость на прямую встречу.
Сибига отметил, что план Путина представить встречу в Стамбуле как продолжение марта 2022 года потерпел поражение.
Ибо это уже совершенно новая динамика, новая точка отсчета. Теперь другие условия и реалии. И ключевым является фактор США и мирных усилий Президента Дональда Трампа.
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