"Побачити наслідки агресії Росії". Зеленський запросив Трампа приїхати до України

Президент Володимир Зеленський заявив, що вітатиме візит американського колеги Дональда Трампа в Україну, щоб лідер США побачив наслідки російської агресії. Після цього сторони можуть рухатися далі в питанні припинення війни.

Зеленський запросив Трампа приїхати до України

За словами українського президента, Трамп в Україні "міг би зрозуміти, що тут відбувається".

Ми поважаємо вашу позицію. Але, будь ласка, перед будь-якими рішеннями, будь-якими планами щодо переговорів, приходьте подивитися на людей, цивільних осіб, воїнів, лікарні, церкви, знищених або мертвих дітей. Володимир Зеленський Президент України

Спілкування президента з інтерв'юєром відбувалося під час візиту глави держави до Кривого Рогу, де через російську ракетну атаку 4 квітня загинуло 19 людей, і серед жертв було 9 діти.

Приходьте, дивіться, а потім будемо рухатися з планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким у вас справа. Ви зрозумієте, що зробив Путін.

Говорячи про російський терор з обстрілами українських міст, глава держави зазначив, що "це означає, що ми не можемо довіряти Росії, це означає, що ми не можемо довіряти переговорам з Росією".

Також Зеленський висловився про вплив наративів Кремля на представників американської влади.

Я вважаю, на жаль, (що) російські наративи переважають у США. Як можна бути свідком наших втрат і наших страждань, розуміти, що роблять росіяни, і при цьому вірити, що вони не агресори, що не вони почали цю війну? Це говорить про величезний вплив інформаційної політики Росії на Америку, на політику США і політиків США. Поширити

Крім того, Зеленський заявив, що Трамп "як сильний президент сильної країни має бути на боці України".