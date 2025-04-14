"Побачити наслідки агресії Росії". Зеленський запросив Трампа приїхати до України

Президент Володимир Зеленський заявив, що вітатиме візит американського колеги Дональда Трампа в Україну, щоб лідер США побачив наслідки російської агресії. Після цього сторони можуть рухатися далі в питанні припинення війни.
Головні тези:
- Зеленський запросив Трампа відвідати Україну для перегляду наслідків російської агресії та підтримки в припиненні війни.
- Зеленський вказує на недовіру до Росії та її інформаційної політики, що впливає на політику США та рішення у питанні війни в Україні.
- Президент наголошує на необхідності підтримки від Америки у боротьбі проти російської агресії та припиненні війни.
Зеленський запросив Трампа приїхати до України
За словами українського президента, Трамп в Україні "міг би зрозуміти, що тут відбувається".
Спілкування президента з інтерв'юєром відбувалося під час візиту глави держави до Кривого Рогу, де через російську ракетну атаку 4 квітня загинуло 19 людей, і серед жертв було 9 діти.
Приходьте, дивіться, а потім будемо рухатися з планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким у вас справа. Ви зрозумієте, що зробив Путін.
Говорячи про російський терор з обстрілами українських міст, глава держави зазначив, що "це означає, що ми не можемо довіряти Росії, це означає, що ми не можемо довіряти переговорам з Росією".
Також Зеленський висловився про вплив наративів Кремля на представників американської влади.
Крім того, Зеленський заявив, що Трамп "як сильний президент сильної країни має бути на боці України".
Я вважаю неправильним те, що Америка хоче бути нейтральною, — зауважив глава держави.
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