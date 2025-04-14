"Увидеть последствия агрессии России". Зеленский пригласил Трампа приехать в Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что приветствует визит американского коллеги Дональда Трампа в Украину, чтобы лидер США увидел последствия российской агрессии. После этого стороны могут двигаться дальше в вопросе прекращения войны.
Главные тезисы
- Зеленский пригласил Трампа в Украину, чтобы показать на агрессивные действия России и последствия военного конфликта.
- Президент Украины подчеркнул недоверие к России и информационной политике, влияющей на решения в международных вопросах.
- Зеленский выразил необходимость поддержки Америки в борьбе против российской агрессии и прекращении военного конфликта.
Зеленский пригласил Трампа приехать в Украину
По словам украинского президента, Трамп в Украине "мог бы понять, что здесь происходит".
Общение президента с интервьюером проходило во время визита главы государства в Кривой Рог, где из-за российской ракетной атаки 4 апреля погибли 19 человек, и среди жертв было 9 детей.
Приходите, смотрите, а потом будем двигаться с планом, как окончить войну. Вы поймете с кем у вас дело. Вы поймете, что сделал Путин.
Говоря о российском терроре с обстрелами украинских городов, глава государства отметил, что "это означает, что мы не можем доверять России, это значит, что мы не можем доверять переговорам с Россией".
Также Зеленский высказался о влиянии нарративов Кремля на представителей американских властей.
Кроме того, Зеленский заявил, что Трамп "как сильный президент сильной страны должен быть на стороне Украины".
Я считаю неправильным то, что Америка хочет быть нейтральной, — заметил глава государства.
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