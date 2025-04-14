"Увидеть последствия агрессии России". Зеленский пригласил Трампа приехать в Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что приветствует визит американского коллеги Дональда Трампа в Украину, чтобы лидер США увидел последствия российской агрессии. После этого стороны могут двигаться дальше в вопросе прекращения войны.

Зеленский пригласил Трампа приехать в Украину

По словам украинского президента, Трамп в Украине "мог бы понять, что здесь происходит".

Мы уважаем вашу позицию. Но, пожалуйста, перед любыми решениями, любыми планами переговоров, приходите посмотреть на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, уничтоженных или мертвых детей. Владимир Зеленский Президент Украины

Общение президента с интервьюером проходило во время визита главы государства в Кривой Рог, где из-за российской ракетной атаки 4 апреля погибли 19 человек, и среди жертв было 9 детей.

Приходите, смотрите, а потом будем двигаться с планом, как окончить войну. Вы поймете с кем у вас дело. Вы поймете, что сделал Путин.

Говоря о российском терроре с обстрелами украинских городов, глава государства отметил, что "это означает, что мы не можем доверять России, это значит, что мы не можем доверять переговорам с Россией".

Также Зеленский высказался о влиянии нарративов Кремля на представителей американских властей.

Я считаю, к сожалению, что российские нарративы преобладают в США. Как можно быть свидетелем наших потерь и наших страданий, понимать, что совершают русские, и при этом верить, что они не агрессоры, что не они начали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на политику США и политиков США. Поделиться

Кроме того, Зеленский заявил, что Трамп "как сильный президент сильной страны должен быть на стороне Украины".