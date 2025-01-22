Побиття дівчинки у Білій Церкві. Підозрюваному підлітку обрали запобіжний захід
Категорія
Україна
Дата публікації

Побиття дівчинки у Білій Церкві. Підозрюваному підлітку обрали запобіжний захід

Національна поліція України
Побиття дівчинки у Білій Церкві. Підозрюваному підлітку обрали запобіжний захід

22 січня суд обрав запобіжний захід 16-річному підлітку, якого підозрюють у катуванні та вимаганні грошей у 12-річної дитини в Білій Церкві. Підозрюваний проведе два місяці під вартою без права внесення застави

Головні тези:

  • 16-річного підлітка підозрюють у катуванні та вимаганні грошей у 12-річної дитини в Білій Церкві.
  • Суд обрав запобіжний захід неповнолітньому за вчинення катування, йому загрожує до 10 років ув'язнення.
  • Правоохоронці встановили 10 учасників конфлікту, усі анкетні дані ідентифіковані та взяті під контроль.
  • Діти, які брали участь у справі, наразі не є суб'єктами кримінального правопорушення, проте проводяться необхідні слідчі процедури.
  • Розслідування ускладнюється неповнолітністю учасників, але поліція веде роботу над встановленням всіх обставин та причетних до подій.

Суд обрав запобіжний захід неповнолітньому за катування 12-річної

Раніше повідомлялося, що юнаку було висунуто підозру за статтями про катування та вимагання (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).

У ході слідства правоохоронці змінили кваліфікацію дій усіх причетних до інциденту осіб. Наразі їхні дії розслідуються за статтею, що передбачає катування, вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 127 ККУ).

Максимальне покарання за цією статтею становить до 10 років позбавлення волі.

Поліція розкрила нові подробиці справи

Як повідомив керівник слідчого управління Головного управління Національної поліції (ГУНП) у Київській області Віктор Луговий під час брифінгу, правоохоронці встановили 10 учасників конфлікту.

Всі їх анкетні дані встановлені. Особи ідентифіковані. І з ними проводяться слідчі, процесуальні дії.

Учасникам конфлікту від 12 до 16 років. Водночас діти не являються суб'єктами вчинення кримінального правопорушення. Одному з них, кому вже є 16 років — оголошено про підозру.

Наразі у Білоцерківському міськрайонному суді відбувається розгляд клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Інші ж діти на цей час статусу не мають і є учасниками подій доти, доки не завершаться всі необхідні слідчі процесуальні дії.

Можливо, комусь — свідок. Можливо, комусь — особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння... Але це лише після того, як будуть проведені всі слідчі дії. Дещо ускладнює провадження те, що вони неповнолітні, — пояснив керівник слідчого управління ГУНП у Київській області.

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