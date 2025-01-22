Побиття дівчинки у Білій Церкві. Підозрюваному підлітку обрали запобіжний захід

22 січня суд обрав запобіжний захід 16-річному підлітку, якого підозрюють у катуванні та вимаганні грошей у 12-річної дитини в Білій Церкві. Підозрюваний проведе два місяці під вартою без права внесення застави
Головні тези:
- 16-річного підлітка підозрюють у катуванні та вимаганні грошей у 12-річної дитини в Білій Церкві.
- Суд обрав запобіжний захід неповнолітньому за вчинення катування, йому загрожує до 10 років ув'язнення.
- Правоохоронці встановили 10 учасників конфлікту, усі анкетні дані ідентифіковані та взяті під контроль.
- Діти, які брали участь у справі, наразі не є суб'єктами кримінального правопорушення, проте проводяться необхідні слідчі процедури.
- Розслідування ускладнюється неповнолітністю учасників, але поліція веде роботу над встановленням всіх обставин та причетних до подій.
Суд обрав запобіжний захід неповнолітньому за катування 12-річної
Раніше повідомлялося, що юнаку було висунуто підозру за статтями про катування та вимагання (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).
У ході слідства правоохоронці змінили кваліфікацію дій усіх причетних до інциденту осіб. Наразі їхні дії розслідуються за статтею, що передбачає катування, вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 127 ККУ).
Максимальне покарання за цією статтею становить до 10 років позбавлення волі.
Поліція розкрила нові подробиці справи
Як повідомив керівник слідчого управління Головного управління Національної поліції (ГУНП) у Київській області Віктор Луговий під час брифінгу, правоохоронці встановили 10 учасників конфлікту.
Всі їх анкетні дані встановлені. Особи ідентифіковані. І з ними проводяться слідчі, процесуальні дії.
Учасникам конфлікту від 12 до 16 років. Водночас діти не являються суб'єктами вчинення кримінального правопорушення. Одному з них, кому вже є 16 років — оголошено про підозру.
Наразі у Білоцерківському міськрайонному суді відбувається розгляд клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Інші ж діти на цей час статусу не мають і є учасниками подій доти, доки не завершаться всі необхідні слідчі процесуальні дії.
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