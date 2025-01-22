Избиение девочки в Белой Церкви. Подозреваемому подростку избрали меру пресечения
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Украина
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Избиение девочки в Белой Церкви. Подозреваемому подростку избрали меру пресечения

Национальная полиция Украины
Избиение девочки в Белой Церкви. Подозреваемому подростку избрали меру пресечения
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22 января суд избрал меру пресечения 16-летнему подростку, подозреваемого в пытках и вымогательствах денег у 12-летнего ребенка в Белой Церкви. Подозреваемый проведет два месяца под стражей без права внесения залога

Главные тезисы

  • 16-летнего подростка подозревают в пытках и вымогательстве денег у 12-летнего ребенка в Белой Церкви.
  • Суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему за совершение пыток, ему грозит до 10 лет заключения.
  • Правоохранители установили 10 участников конфликта, все анкетные данные были идентифицированы и взяты под контроль.
  • Дети, участвовавшие в деле, пока не являются субъектами уголовного правонарушения, однако проводятся необходимые следственные процедуры.
  • Расследование осложняется несовершеннолетностью участников, но полиция ведет работу по установлению всех обстоятельств и причастных к событиям.

Суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему за пытки 12-летней

Ранее сообщалось, что юноше было выдвинуто подозрение по статьям о пытках и вымогательствах (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

В ходе следствия правоохранители изменили квалификацию действий всех причастных к инциденту лиц. В настоящее время их действия расследуются по статье, предусматривающей пытки, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 127 УКУ).

Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.

Полиция раскрыла новые подробности дела

Как сообщил руководитель следственного управления Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Киевской области Виктор Луговой во время брифинга, правоохранители установили 10 участников конфликта.

Все их анкетные данные установлены. Личности идентифицированы. И с ними проводятся следственные, процессуальные действия.

Участникам конфликта от 12 до 16 лет. В то же время, дети не являются субъектами совершения уголовного правонарушения. Одному из них, кому уже 16 лет, — объявлено о подозрении.

В Белоцерковском горрайонном суде проходит рассмотрение ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Другие же дети в настоящее время статуса не имеют и являются участниками событий, пока не завершатся все необходимые следственные процессуальные действия.

Возможно, кому-то свидетель. Возможно, кому-то — лицо, совершившее общественно опасное деяние... Но это только после того, как будут проведены все следственные действия. Кое-что усложняет производство того, что они несовершеннолетние, — объяснил руководитель следственного управления ГУНП в Киевской области.

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