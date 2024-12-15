Поблизу Нью-Йорка закривали злітні смуги аеропорту через невідомий дрон

Злітно-посадкові смуги аеропорту Стюарт, що знаходиться приблизно за 100 км на північ від Нью-Йорка були тимчасово закриті. Причиною. стало виявлення дрона неподалік.

У США помітили невідомий дрон поблизу Нью-Йорка

Як повідомило Федеральне управління цивільної авіації США, о 21:30 за місцевим часом 13 грудня було прийнято рішення закрити злітно-посадкові смуги на годину через загрозу, пов'язану з появою безпілотного літального апарата.

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Гочул назвала цю ситуацію черговою у низці схожих інцидентів із середини листопада, висловивши глибоке занепокоєння і закликавши Розвідувальний центр штату провести розслідування.

Представники ФБР зазначили, що з майже 5 000 отриманих ними повідомлень про безпілотники менш як 100 дали підстави для серйозного розслідування.

FAA підтверджує факт польотів дронів над Нью-Джерсі, підкреслюючи, що у США зареєстровано майже мільйон безпілотних апаратів. Наразі FAA та федеральні органи активно реагують на загрозу, вживаючи додаткових заходів для запобігання можливим інцидентам. Поширити

Трамп закликав збивати невідомі дрони над США

Відомо, що невідомі дрони фіксували над штатами Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Меріленд і Коннектикут. Окрім цього невідомі дрони вели спостереження за військовими об’єктами США у Європі.

У власній соцмережі переможець президентських виборів, республіканець Дональд Трамп закликав владу США розкрити інформацію про ці загадкові об’єкти для громадськості, або почати збивати їх.

Загадкові дрони всюди в країні. Можливо, це справді відбувається без відома нашого уряду? Не думаю! Дайте громадськості знати і негайно. Якщо ні — збивайте їх! — закликав Трамп. Поширити

Зокрема, висуваються припущення, ці безпілотники можуть переносити небезпечні матеріали.

Водночас влада заперечує, що невідомі безпілотники становлять будь-яку загрозу. А військові не здатні пояснити, звідки вони взялися.

Вони кружляли над Арсеналом Пікатінні у Нью-Джерсі, над полем для гольфу Дональда Трампа в селищі Бедмінстер, десяток безпілотників переслідували моторизовану рятувальну шлюпку берегової охорони.

Більшість БпЛА бачили вздовж прибережних районів, деякі літали над великим водосховищем у Клінтоні.