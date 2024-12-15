Вблизи Нью-Йорка закрывали взлетные полосы аэропорта из-за неизвестного дрона
Категория
Мир
Дата публикации

Вблизи Нью-Йорка закрывали взлетные полосы аэропорта из-за неизвестного дрона

Вблизи Нью-Йорка закрывали взлетные полосы аэропорта из-за неизвестного дрона
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Источник:  ABC News

Взлетно-посадочные полосы аэропорта Стюарт, находящегося примерно в 100 км к северу от Нью-Йорка, были временно закрыты. Причиной. стало обнаружение дрона неподалеку.

Главные тезисы

  • Обнаружение дрона недалеко от Нью-Йорка привело к закрытию взлетных полос аэропорта из-за потенциальной угрозы безопасности.
  • Неизвестные беспилотники фиксируются над разными штатами, вызывая обеспокоенность властей и жителей и поднимая вопросы безопасности.
  • Федеральные органы и FAA активно реагируют на угрозу неизвестных дронов, принимая меры для предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности жителей.
  • Трамп призвал раскрыть информацию о загадочных дронах и начать их сбивать, вызвав обсуждение в обществе о возможной угрозе со стороны беспилотных аппаратов.
  • Поднимаются вопросы о возможности переноса опасных материалов неизвестными дронами и неспособности властей и военных объяснить происхождение и цель их полетов.

В США заметили неизвестный дрон вблизи Нью-Йорка

Как сообщило Федеральное управление гражданской авиации США, в 21:30 по местному времени 13 декабря было принято решение закрыть взлетно-посадочные полосы в час из-за угрозы, связанной с появлением беспилотного летательного аппарата.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Гочул назвала эту ситуацию очередной в ряде подобных инцидентов с середины ноября, выразив глубокую обеспокоенность и призвав Разведывательный центр штата провести расследование.

Представители ФБР отметили, что почти из 5 000 полученных ими сообщений о беспилотниках менее 100 дали основания для серьезного расследования.

FAA подтверждает факт полетов дронов над Нью-Джерси, подчеркивая, что в США зарегистрировано почти миллион беспилотных аппаратов. В настоящее время FAA и федеральные органы активно реагируют на угрозу, принимая дополнительные меры для предотвращения возможных инцидентов.

Трамп призвал сбивать неизвестные дроны над США

Известно, что неизвестные дроны фиксировались над штатами Нью-Джерси, Нью-Йорк, Мэриленд и Коннектикут. Кроме этого, неизвестные дроны вели наблюдение за военными объектами США в Европе.

В собственной соцсети победитель президентских выборов, республиканец Дональд Трамп призвал власти США раскрыть информацию об этих загадочных объектах для общественности или начать сбивать их.

Загадочные дроны повсюду в стране Возможно, это действительно без ведома нашего правительства?

В частности, выдвигаются предположения, что эти беспилотники могут переносить опасные материалы.

В то же время власти отрицают, что неизвестные беспилотники представляют какую-либо угрозу. А военные не способны объяснить, откуда они взялись.

Они кружили над Арсеналом Пикатинни в Нью-Джерси, над полем для гольфа Дональда Трампа в поселке Бедминстер, десяток беспилотников преследовали моторизованную спасательную шлюпку береговой охраны.

Большинство БпЛА видели вдоль прибрежных районов, некоторые летали над большим водохранилищем в Клинтоне.

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