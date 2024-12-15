Вблизи Нью-Йорка закрывали взлетные полосы аэропорта из-за неизвестного дрона

Взлетно-посадочные полосы аэропорта Стюарт, находящегося примерно в 100 км к северу от Нью-Йорка, были временно закрыты. Причиной. стало обнаружение дрона неподалеку.
Главные тезисы
- Обнаружение дрона недалеко от Нью-Йорка привело к закрытию взлетных полос аэропорта из-за потенциальной угрозы безопасности.
- Неизвестные беспилотники фиксируются над разными штатами, вызывая обеспокоенность властей и жителей и поднимая вопросы безопасности.
- Федеральные органы и FAA активно реагируют на угрозу неизвестных дронов, принимая меры для предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности жителей.
- Трамп призвал раскрыть информацию о загадочных дронах и начать их сбивать, вызвав обсуждение в обществе о возможной угрозе со стороны беспилотных аппаратов.
- Поднимаются вопросы о возможности переноса опасных материалов неизвестными дронами и неспособности властей и военных объяснить происхождение и цель их полетов.
В США заметили неизвестный дрон вблизи Нью-Йорка
Как сообщило Федеральное управление гражданской авиации США, в 21:30 по местному времени 13 декабря было принято решение закрыть взлетно-посадочные полосы в час из-за угрозы, связанной с появлением беспилотного летательного аппарата.
Губернатор Нью-Йорка Кэти Гочул назвала эту ситуацию очередной в ряде подобных инцидентов с середины ноября, выразив глубокую обеспокоенность и призвав Разведывательный центр штата провести расследование.
Представители ФБР отметили, что почти из 5 000 полученных ими сообщений о беспилотниках менее 100 дали основания для серьезного расследования.
Трамп призвал сбивать неизвестные дроны над США
Известно, что неизвестные дроны фиксировались над штатами Нью-Джерси, Нью-Йорк, Мэриленд и Коннектикут. Кроме этого, неизвестные дроны вели наблюдение за военными объектами США в Европе.
В собственной соцсети победитель президентских выборов, республиканец Дональд Трамп призвал власти США раскрыть информацию об этих загадочных объектах для общественности или начать сбивать их.
В частности, выдвигаются предположения, что эти беспилотники могут переносить опасные материалы.
В то же время власти отрицают, что неизвестные беспилотники представляют какую-либо угрозу. А военные не способны объяснить, откуда они взялись.
Они кружили над Арсеналом Пикатинни в Нью-Джерси, над полем для гольфа Дональда Трампа в поселке Бедминстер, десяток беспилотников преследовали моторизованную спасательную шлюпку береговой охраны.
Большинство БпЛА видели вдоль прибрежных районов, некоторые летали над большим водохранилищем в Клинтоне.
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