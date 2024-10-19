Внаслідок потужного урагану "Хелен", який нещодавно прокотився територією США та призвів до численних жертв, загинула подружня пара переселенців з Херсона Дмитро Сеген та Анастасія Новітіна.

Що відомо про загибель українського подружжя у США внаслідок урагану “Хелен”

За словами племінниці загиблої Анастасії Новітіної Лізи Гіндінової, тіла подружньої пари українців знайшли через кілька днів після початку масштабної повені, спричиненої ураганом “Хелен”.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення злочинної армії РФ в Україну сім’я з Херсона разом із 13-річним сином Євгеном бабусею Тетяною виїхали з України до Північної Кароліни у США.

Дмитро Сеген та Анастасія Новітіна

Іхній будинок розміщувався буквально за кілька метрів від річки Саут-Ту, вода у якій під час урагану “Хелен” піднялась на 6 метрів.

Гіндінова пригадує, що востаннє спілкувалась з тіткою увечері 26 вересня.

За її словами, тоді Анастасія Новітіна повідомила, що рівень води у річці продовжує зростати і жартома висловила сподівання, їхній будинок, який вона назвала “Титаніком”, витримає.

Однак внаслідок урагану будинок був повністю зруйнований.

Тіла Анастасії та Дмитра виявили через кілька днів після стихійного лиха. Жінку вдалося ідентифікувати за золотою сережкою, а її чоловіка — за відбитками пальців.

Ми побачили сережку, і всі мовчали. Це був момент, коли ми не могли нічого придумати, ніякого божевільного сценарію. Були докази, що вони не евакуювалися, — розповідає Гіндінова. Поширити

Тіло Анастасії знайшли приблизно за 16 кілометрів від її зруйнованого дому, ще за кілометр знайшли й Дмитра.

13-річний син подружжя та його бабуся Тетяна досі вважаються зниклими безвісти. Їхні пошуки тривають. Родина чекає на чудо.

Наразі відомо загалом про понад 200 загиблих унаслідок стихії та щонайменше про 81 людину звиклу безвісти.