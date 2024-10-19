Внаслідок потужного урагану "Хелен", який нещодавно прокотився територією США та призвів до численних жертв, загинула подружня пара переселенців з Херсона Дмитро Сеген та Анастасія Новітіна.
Головні тези:
- Подружжя переселенців з Херсона загинуло під час урагану «Хелен» у США.
- Дмитро Сеген та Анастасія Новітіна виїхали з України до Північної Кароліни разом з сином та бабусею.
- Їхні тіла були знайдені після повені, спричиненої ураганом, поблизу зруйнованого будинку.
- 13-річний син та бабуся подружжя вважаються зниклими безвісти і їх пошуки тривають.
- Родина залишається в очікуванні дива, попри трагічну загибель близьких унаслідок урагану.
Що відомо про загибель українського подружжя у США внаслідок урагану “Хелен”
За словами племінниці загиблої Анастасії Новітіної Лізи Гіндінової, тіла подружньої пари українців знайшли через кілька днів після початку масштабної повені, спричиненої ураганом “Хелен”.
Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення злочинної армії РФ в Україну сім’я з Херсона разом із 13-річним сином Євгеном бабусею Тетяною виїхали з України до Північної Кароліни у США.
Іхній будинок розміщувався буквально за кілька метрів від річки Саут-Ту, вода у якій під час урагану “Хелен” піднялась на 6 метрів.
Гіндінова пригадує, що востаннє спілкувалась з тіткою увечері 26 вересня.
За її словами, тоді Анастасія Новітіна повідомила, що рівень води у річці продовжує зростати і жартома висловила сподівання, їхній будинок, який вона назвала “Титаніком”, витримає.
Однак внаслідок урагану будинок був повністю зруйнований.
Тіла Анастасії та Дмитра виявили через кілька днів після стихійного лиха. Жінку вдалося ідентифікувати за золотою сережкою, а її чоловіка — за відбитками пальців.
Тіло Анастасії знайшли приблизно за 16 кілометрів від її зруйнованого дому, ще за кілометр знайшли й Дмитра.
13-річний син подружжя та його бабуся Тетяна досі вважаються зниклими безвісти. Їхні пошуки тривають. Родина чекає на чудо.
Наразі відомо загалом про понад 200 загиблих унаслідок стихії та щонайменше про 81 людину звиклу безвісти.
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