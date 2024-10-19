Супруги-переселенцы из Херсона погибли в результате урагана "Хелен" в США
Категория
Мир
Дата публикации

Супруги-переселенцы из Херсона погибли в результате урагана "Хелен" в США

Последствия урагана "Хелен" в США
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Источник:  USA Today

В результате мощного урагана "Хелен", недавно прокатившегося по территории США и приведшего к многочисленным жертвам, погибла супружеская пара переселенцев из Херсона Дмитрий Сеген и Анастасия Новитина.

Главные тезисы

  • Супруги-переселенцы из Херсона, погибли в результате урагана «Хелен» в США во время масштабного наводнения.
  • Микрорайон, в котором располагался дом супругов, был серьезно поражен подъемом уровня реки во время урагана.
  • Дмитрий Сеген и Анастасия Новитина выехали из Украины вместе с сыном и бабушкой, прибыв в Северную Каролину.
  • Тела погибших супругов были обнаружены через несколько дней после стихийного бедствия. Поиск 13-летнего сына и бабушки продолжается.
  • Семья остается в ожидании чуда в связи с трагической гибелью близких в результате урагана, который унес жизни более 200 человек.

Что известно о гибели украинских супругов в США в результате урагана "Хелен"

По словам племянницы погибшей Анастасии Новитиной Лизы Гиндиновой, тела супружеской пары украинцев нашли через несколько дней после начала масштабного наводнения, вызванного ураганом "Хелен".

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения преступной армии РФ в Украину семья из Херсона вместе с 13-летним сыном Евгением бабушкой Татьяной уехали из Украины в Северную Каролину в США.

Супружеская пара из Херсона погибла во время урагана "Хелен" в США
Дмитрий Сеген и Анастасия Новитина

Их дом размещался буквально в нескольких метрах от реки Саут-Ту, вода в которой во время урагана "Хелен" поднялась на 6 метров.

Гиндинова вспоминает, что в последний раз общалась с тетей вечером 26 сентября.

По ее словам, тогда Анастасия Новитина сообщила, что уровень воды в реке продолжает расти и в шутку выразила надежду, что их дом, который она назвала "Титаником", выдержит.

Однако в результате урагана здание было полностью разрушено.

Тела Анастасии и Дмитрия обнаружили спустя несколько дней после стихийного бедствия. Женщину удалось идентифицировать по золотой серьге, а ее мужа — по отпечаткам пальцев.

Мы увидели серьгу, и все молчали. Это был момент, когда мы не могли ничего придумать, никакого безумного сценария. Были доказательства, что они не были эвакуированы, — рассказывает Гиндинова.

Тело Анастасии нашли примерно в 16 километрах от ее разрушенного дома, еще в километре нашли и Дмитрия.

13-летний сын супругов и его бабушка Татьяна до сих пор считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются. Семья ждет чуда.

В настоящее время известно всего о более чем 200 погибших в результате стихии и по меньшей мере о 81 человеке привыкшем без вести.

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