Поет і військовий Максим "Далі" Кривцов отримав звання Героя України посмертно

Президент України Володимир Зеленський 22 серпня посмертно присвоїв поету та військовому Максиму Кривцову звання Героя України та нагородив орденом «Золота Зірка». Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента.
Головні тези:
- Нагороджений званням Герой України посмертно Максим Кривцов став символом мужності та самовідданості в захисті державного суверенітету.
- Контраст між цивільним та військовим життям Максима Кривцова відображений у його творчості, яка вразила читачів та стала саундтреком до кінофільмів.
- Учасник Революції гідності та волонтер, Максим Кривцов служив у ЗСУ та підтримував військових у центрі реабілітації учасників АТО та ООС.
Максим "Далі" Кривцов став Героєм України посмертно
Кулеметник, поет і фотограф Максим «Далі» Кривцов загинув на передовій 7 січня 2024 року. Йому було 33 роки. 11 січня з Максимом попрощалися в Києві, а поховали героя в його рідному Рівному 12 січня.
Максим Кривцов був учасником Революції гідності у 2013–2014 роках, до лав ЗСУ долучився добровольцем у 2014-му. Згодом працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і в Veteran Hub. Коли в лютому 2022 року Кремль почав повномасштабне вторгнення в Україну, Кривцов знову став до лав війська.
У січні 2024 року президент Володимир Зеленський нагородив Максима Кривцова посмертно орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
Тема контрасту між військовим і цивільним життям є частим мотивом його творчості. У 2023 році у видавництві «Наш Формат» вийшла його перша повноцінна збірка «Вірші з бійниці». Цю книжку Український ПЕН-клуб вніс до переліку найкращих новинок року.
Один із його найвідоміших віршів — «Жовтий скотч» — став саундтреком від гурту «Юркеш» до фільму «Наші котики». У 2023 році команда кінообʼєднання «Вавилонʼ13» також екранізувала два його тексти: «Він переїхав в Бучу» та «Я вирушив автостопом».
У серпні на честь Максима Кривцова перейменували колишній провулок Федора Достоєвського в Києві.
