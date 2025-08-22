Поет і військовий Максим "Далі" Кривцов отримав звання Героя України посмертно
Категорія
Україна
Дата публікації

Поет і військовий Максим "Далі" Кривцов отримав звання Героя України посмертно

Офіс Президента України
Кривцов
Read in English

Президент України Володимир Зеленський 22 серпня посмертно присвоїв поету та військовому Максиму Кривцову звання Героя України та нагородив орденом «Золота Зірка». Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента.

Головні тези:

  • Нагороджений званням Герой України посмертно Максим Кривцов став символом мужності та самовідданості в захисті державного суверенітету.
  • Контраст між цивільним та військовим життям Максима Кривцова відображений у його творчості, яка вразила читачів та стала саундтреком до кінофільмів.
  • Учасник Революції гідності та волонтер, Максим Кривцов служив у ЗСУ та підтримував військових у центрі реабілітації учасників АТО та ООС.

Максим "Далі" Кривцов став Героєм України посмертно

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Кривцову Максиму Олександровичу — учаснику бойових дій (посмертно), — йдеться в указі.

Кулеметник, поет і фотограф Максим «Далі» Кривцов загинув на передовій 7 січня 2024 року. Йому було 33 роки. 11 січня з Максимом попрощалися в Києві, а поховали героя в його рідному Рівному 12 січня.

Максим Кривцов був учасником Революції гідності у 2013–2014 роках, до лав ЗСУ долучився добровольцем у 2014-му. Згодом працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і в Veteran Hub. Коли в лютому 2022 року Кремль почав повномасштабне вторгнення в Україну, Кривцов знову став до лав війська.

У січні 2024 року президент Володимир Зеленський нагородив Максима Кривцова посмертно орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Максим Кривцов

Тема контрасту між військовим і цивільним життям є частим мотивом його творчості. У 2023 році у видавництві «Наш Формат» вийшла його перша повноцінна збірка «Вірші з бійниці». Цю книжку Український ПЕН-клуб вніс до переліку найкращих новинок року.

Вірші Максима Кривцова також виходили у збірках з творами інших поетів: «Книга Love 2.0. Любов і війна», «Там, де вдома: 112 віршів про любов та війну», «Колискова 21 століття. Vol. 1: що тебе заколисує?», «Поміж сирен. Нові вірші війни».

Один із його найвідоміших віршів — «Жовтий скотч» — став саундтреком від гурту «Юркеш» до фільму «Наші котики». У 2023 році команда кінообʼєднання «Вавилонʼ13» також екранізувала два його тексти: «Він переїхав в Бучу» та «Я вирушив автостопом».

У серпні на честь Максима Кривцова перейменували колишній провулок Федора Достоєвського в Києві.

