Поэт и военный Максим "Дали" Кривцов получил звание Героя Украины посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский 22 августа посмертно присвоил поэту и военному Максиму Кривцову звание Героя Украины и наградил орденом "Золотая Звезда". Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента.
Главные тезисы
- Максим Кривцов прославился как поэт, военный и участник Революции достоинства.
- Удостоенный звания Герой Украины посмертно, Кривцов стал символом мужества в защите государственного суверенитета.
Максим "Дали" Кривцов стал Героем Украины посмертно
Пулеметчик, поэт и фотограф Максим «Далее» Кривцов погиб на передовой 7 января 2024 года. Ему было 33 года. 11 января с Максимом простились в Киеве, а похоронили героя в его родном Ровно 12 января.
Максим Кривцов был участником Революции достоинства в 2013-2014 годах, в ВСУ присоединился добровольцем в 2014-м. Впоследствии работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС и Veteran Hub. Когда в феврале 2022 года Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину, Кривцов снова стал в ряды войска.
В январе 2024 года президент Владимир Зеленский наградил Максима Кривцова посмертно орденом "За заслуги" ІІІ степени.
Тема контраста между военной и гражданской жизнью является частым мотивом его творчества. В 2023 году в издательстве «Наш Формат» вышел его первый полноценный сборник «Стихи из бойницы». Эту книгу Украинский ПЕН-клуб внес в список лучших новинок года.
Одно из его самых известных стихотворений — "Желтый скотч" — стал саундтреком от группы "Юркеш" к фильму "Наши котики". В 2023 году команда кинообъединения «Вавилон»13 также экранизировала два его текста: «Он переехал в Бучу» и «Я отправился автостопом».
В августе в честь Максима Кривцова переименовали бывший переулок Федора Достоевского в Киеве.
