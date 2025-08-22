Поэт и военный Максим "Дали" Кривцов получил звание Героя Украины посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский 22 августа посмертно присвоил поэту и военному Максиму Кривцову звание Героя Украины и наградил орденом "Золотая Звезда". Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента.

Максим "Дали" Кривцов стал Героем Украины посмертно

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Кривцову Максиму Александровичу — участнику боевых действий (посмертно) Поделиться

Пулеметчик, поэт и фотограф Максим «Далее» Кривцов погиб на передовой 7 января 2024 года. Ему было 33 года. 11 января с Максимом простились в Киеве, а похоронили героя в его родном Ровно 12 января.

Максим Кривцов был участником Революции достоинства в 2013-2014 годах, в ВСУ присоединился добровольцем в 2014-м. Впоследствии работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС и Veteran Hub. Когда в феврале 2022 года Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину, Кривцов снова стал в ряды войска.

В январе 2024 года президент Владимир Зеленский наградил Максима Кривцова посмертно орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Максим Кривцов

Тема контраста между военной и гражданской жизнью является частым мотивом его творчества. В 2023 году в издательстве «Наш Формат» вышел его первый полноценный сборник «Стихи из бойницы». Эту книгу Украинский ПЕН-клуб внес в список лучших новинок года.

Стихи Максима Кривцова также выходили в сборниках с произведениями других поэтов: Книга Love 2.0. Любовь и война», «Там, где дома: 112 стихов о любви и войне», «Колыбельная 21 век. Vol. 1: что тебя убаюкивает?», «Между сирен. Новые стихи войны». Поделиться

Одно из его самых известных стихотворений — "Желтый скотч" — стал саундтреком от группы "Юркеш" к фильму "Наши котики". В 2023 году команда кинообъединения «Вавилон»13 также экранизировала два его текста: «Он переехал в Бучу» и «Я отправился автостопом».