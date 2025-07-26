"Покращення" від Росії. Жителі Донецька з ночі займають черги за водою — відео

У тимчасово окупованому Росією Донецьку відбувається справжня екологічна катастрофа. У колись квітучому місті не вистачає води: її привозять у цистернах тричі на тиждень.

Жителі Донецька з ночі займають черги за водою

Про те, що зараз відбувається з водопостачанням у колись зразковому Донецьку, розповів журналіст Денис Казанський.

Темрява, натовп з каністрами та баклажками радісними криками зустрічає цистерну з водою. Ні, це не Африка, не Судан, не Малі. Це місто, яке приймало чемпіонат Європи з футболу, концерти Ріанни та Бейонсе. Це український Донецьк після приходу Росії. Денис Казанський Журналіст

За словами Казанського, у місті більше нема води. За графіком в кранах вона зʼявляється лише раз на три доби, та й тоді доходить не всюди, тому доводиться возити її водовозками, до яких шикуються довгі черги.