"Покращення" від Росії. Жителі Донецька з ночі займають черги за водою — відео

У тимчасово окупованому Росією Донецьку відбувається справжня екологічна катастрофа. У колись квітучому місті не вистачає води: її привозять у цистернах тричі на тиждень.
Головні тези:
- Відбувається екологічна катастрофа в окупованому Росією Донецьку через нестачу води.
- Жителі міста змушені чергувати за водою навіть уночі через недостатнє водопостачання.
Жителі Донецька з ночі займають черги за водою
Про те, що зараз відбувається з водопостачанням у колись зразковому Донецьку, розповів журналіст Денис Казанський.
За словами Казанського, у місті більше нема води. За графіком в кранах вона зʼявляється лише раз на три доби, та й тоді доходить не всюди, тому доводиться возити її водовозками, до яких шикуються довгі черги.
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