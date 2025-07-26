"Покращення" від Росії. Жителі Донецька з ночі займають черги за водою — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

"Покращення" від Росії. Жителі Донецька з ночі займають черги за водою — відео

вода
Джерело:  Денис Казанський

У тимчасово окупованому Росією Донецьку відбувається справжня екологічна катастрофа. У колись квітучому місті не вистачає води: її привозять у цистернах тричі на тиждень.

Головні тези:

  • Відбувається екологічна катастрофа в окупованому Росією Донецьку через нестачу води.
  • Жителі міста змушені чергувати за водою навіть уночі через недостатнє водопостачання.

Жителі Донецька з ночі займають черги за водою

Про те, що зараз відбувається з водопостачанням у колись зразковому Донецьку, розповів журналіст Денис Казанський.

Темрява, натовп з каністрами та баклажками радісними криками зустрічає цистерну з водою. Ні, це не Африка, не Судан, не Малі. Це місто, яке приймало чемпіонат Європи з футболу, концерти Ріанни та Бейонсе. Це український Донецьк після приходу Росії.

Денис Казанський

Денис Казанський

Журналіст

За словами Казанського, у місті більше нема води. За графіком в кранах вона зʼявляється лише раз на три доби, та й тоді доходить не всюди, тому доводиться возити її водовозками, до яких шикуються довгі черги.

Класно Росія Донбасу допомогла. Тепер не те, що при бандерівцях, - іронізує Казанський.

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