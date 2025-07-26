"Улучшение" от России. Жители Донецка с ночи занимают очереди за водой — видео

Во временно оккупированном Россией Донецке происходит настоящая экологическая катастрофа. В некогда цветущем городе не хватает воды: ее привозят в цистернах три раза в неделю.
Главные тезисы
- Жители Донецка сталкиваются с экологической катастрофой из-за нехватки воды, которую привозят в цистернах всего три раза в неделю.
- Недостаточное водоснабжение заставляет горожан дежурить за водой даже ночью, создавая длинные очереди к водовозкам.
Жители Донецка с ночи занимают очереди за водой
О том, что сейчас происходит с водоснабжением в некогда примерном Донецке, рассказал журналист Денис Казанский.
По словам Казанского, в городе больше нет воды. По графику в кранах она появляется только раз в трое суток, и тогда доходит не всюду, поэтому приходится возить ее водовозками, к которым выстраиваются длинные очереди.
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