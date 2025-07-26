"Улучшение" от России. Жители Донецка с ночи занимают очереди за водой — видео
Категория
Украина
Дата публикации

"Улучшение" от России. Жители Донецка с ночи занимают очереди за водой — видео

вода
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Источник:  Денис Казанский

Во временно оккупированном Россией Донецке происходит настоящая экологическая катастрофа. В некогда цветущем городе не хватает воды: ее привозят в цистернах три раза в неделю.

Главные тезисы

  • Жители Донецка сталкиваются с экологической катастрофой из-за нехватки воды, которую привозят в цистернах всего три раза в неделю.
  • Недостаточное водоснабжение заставляет горожан дежурить за водой даже ночью, создавая длинные очереди к водовозкам.

Жители Донецка с ночи занимают очереди за водой

О том, что сейчас происходит с водоснабжением в некогда примерном Донецке, рассказал журналист Денис Казанский.

Темнота, толпа с канистрами и баклажками радостными криками встречает цистерну с водой. Нет, это не Африка, ни Судан, ни Мали. Это город, который принимал чемпионат Европы по футболу, концерты Рианны и Бейонсе. Это украинский Донецк после прихода России.

Денис Казанский

Денис Казанский

Журналист

По словам Казанского, в городе больше нет воды. По графику в кранах она появляется только раз в трое суток, и тогда доходит не всюду, поэтому приходится возить ее водовозками, к которым выстраиваются длинные очереди.

Классно Россия Донбассу помогла. Теперь не то, что при бандеровцах, — иронизирует Казанский.

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