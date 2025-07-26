"Улучшение" от России. Жители Донецка с ночи занимают очереди за водой — видео

Во временно оккупированном Россией Донецке происходит настоящая экологическая катастрофа. В некогда цветущем городе не хватает воды: ее привозят в цистернах три раза в неделю.

Жители Донецка с ночи занимают очереди за водой

О том, что сейчас происходит с водоснабжением в некогда примерном Донецке, рассказал журналист Денис Казанский.

Темнота, толпа с канистрами и баклажками радостными криками встречает цистерну с водой. Нет, это не Африка, ни Судан, ни Мали. Это город, который принимал чемпионат Европы по футболу, концерты Рианны и Бейонсе. Это украинский Донецк после прихода России. Денис Казанский Журналист

По словам Казанского, в городе больше нет воды. По графику в кранах она появляется только раз в трое суток, и тогда доходит не всюду, поэтому приходится возить ее водовозками, к которым выстраиваются длинные очереди.