Поліція Німеччини створює підрозділ протидії дронам

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт анонсував створення підрозділу федеральної поліції, який займатиметься боротьбою з дронами.
Головні тези:
- Створюється спеціалізований підрозділ поліції в Німеччині для боротьби з дронами.
- Міністр внутрішніх справ планує наділити нове підрозділ повноваженнями та обладнанням для ефективної протидії дронам.
- Поліція отримає нове обладнання, а бундесвер матиме юридичні повноваження допомагати поліції у збиванні дронів.
Про це міністр заявив на конференції Munich Migration Meeting.
Ми створимо власний підрозділ у федеральній поліції з протидії дронам.
За словами Добріндта, підконтрольне йому відомство готове вступити в «гонку озброєнь», протиставляючи загрозі з боку дронів нові засоби боротьби з ними. Для цього міністр має намір «наділити повноваженнями, озброїти та об’єднати» компетентні органи.
Міністр додав, що також буде створено «підрозділ з розробки та досліджень», який «зможе технологічно розібратися» у питанні захисту від дронів.
У цьому напрямі здійснюватиметься співпраця з Ізраїлем та Україною, а також з нашими європейськими друзями та Єврокомісією.
Нагадаємо, у Німеччині через виявлені невідомі дрони у ніч на 3 жовтня не працював аеропорт Мюнхена, що призвело до скасування 17 рейсів та порушення подорожей майже 3 тисяч пасажирів.
