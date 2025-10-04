Поліція Німеччини створює підрозділ протидії дронам
Поліція Німеччини створює підрозділ протидії дронам

Джерело:  DW

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт анонсував створення підрозділу федеральної поліції, який займатиметься боротьбою з дронами.

Головні тези:

  • Створюється спеціалізований підрозділ поліції в Німеччині для боротьби з дронами.
  • Міністр внутрішніх справ планує наділити нове підрозділ повноваженнями та обладнанням для ефективної протидії дронам.
  • Поліція отримає нове обладнання, а бундесвер матиме юридичні повноваження допомагати поліції у збиванні дронів.

У Німеччині анонсували створення поліційних підрозділів для протидії дронам

Про це міністр заявив на конференції Munich Migration Meeting.

Ми створимо власний підрозділ у федеральній поліції з протидії дронам.

За словами Добріндта, підконтрольне йому відомство готове вступити в «гонку озброєнь», протиставляючи загрозі з боку дронів нові засоби боротьби з ними. Для цього міністр має намір «наділити повноваженнями, озброїти та об’єднати» компетентні органи.

Як очікується, поліція отримає нове обладнання, а бундесвер (збройні сили — ред.) після ухвалення змін до закону про безпеку повітряного простору, матиме юридичні повноваження допомагати поліції збивати дрони.

Міністр додав, що також буде створено «підрозділ з розробки та досліджень», який «зможе технологічно розібратися» у питанні захисту від дронів.

У цьому напрямі здійснюватиметься співпраця з Ізраїлем та Україною, а також з нашими європейськими друзями та Єврокомісією.

Нагадаємо, у Німеччині через виявлені невідомі дрони у ніч на 3 жовтня не працював аеропорт Мюнхена, що призвело до скасування 17 рейсів та порушення подорожей майже 3 тисяч пасажирів.

