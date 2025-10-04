Полиция Германии создает подразделение противодействия дронам

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт анонсировал создание подразделения федеральной полиции, которое будет заниматься борьбой с дронами.

В Германии анонсировали создание полицейских подразделений для противодействия дронам

Об этом министр заявил сегодня на конференции Munich Migration Meeting.

Мы создадим собственное подразделение в федеральной полиции по противодействию дронам.

По словам Добриндта, подконтрольное ему ведомство готово вступить в гонку вооружений, противопоставляя угрозе со стороны дронов новые средства борьбы с ними. Для этого министр намерен "наделить полномочиями, вооружить и объединить" компетентные органы.

Как ожидается, полиция получит новое оборудование, а бундесвер (вооруженные силы — ред.) после принятия изменений в закон о безопасности воздушного пространства будет иметь юридические полномочия помогать полиции сбивать дроны. Поделиться

Министр добавил, что также будет создано «подразделение по разработке и исследованиям», которое «сможет технологически разобраться» в вопросе защиты от дронов.

В этом направлении будет сотрудничать с Израилем и Украиной, а также с нашими европейскими друзьями и Еврокомиссией.

Напомним, в Германии из-за обнаруженных неизвестных дронов в ночь на 3 октября не работал аэропорт Мюнхена, что привело к отмене 17 рейсов и нарушению путешествий почти 3 тысяч пассажиров.