Полиция Германии создает подразделение противодействия дронам

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт анонсировал создание подразделения федеральной полиции, которое будет заниматься борьбой с дронами.
Главные тезисы
- Министр внутренних дел Германии создает специализированное подразделение полиции для борьбы с дронами.
- Планируется наделить новое подразделение полномочиями и оборудованием для эффективного противодействия дронам.
- Бундесвер приобретет юридические полномочия для помощи полиции в сбивании дронов.
В Германии анонсировали создание полицейских подразделений для противодействия дронам
Об этом министр заявил сегодня на конференции Munich Migration Meeting.
Мы создадим собственное подразделение в федеральной полиции по противодействию дронам.
По словам Добриндта, подконтрольное ему ведомство готово вступить в гонку вооружений, противопоставляя угрозе со стороны дронов новые средства борьбы с ними. Для этого министр намерен "наделить полномочиями, вооружить и объединить" компетентные органы.
Министр добавил, что также будет создано «подразделение по разработке и исследованиям», которое «сможет технологически разобраться» в вопросе защиты от дронов.
В этом направлении будет сотрудничать с Израилем и Украиной, а также с нашими европейскими друзьями и Еврокомиссией.
Напомним, в Германии из-за обнаруженных неизвестных дронов в ночь на 3 октября не работал аэропорт Мюнхена, что привело к отмене 17 рейсов и нарушению путешествий почти 3 тысяч пассажиров.
