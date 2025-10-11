Політична криза у Франції. Що вирішив Макрон

Французький лідер Емманюель Макрон вдруге призначив Себастьяна Лекорню на посаду прем’єр-міністра республіки. Таким чином президент намагається впоратися з політичною кризою, яка охопила країну.

Лекорню повертається на посаду

Єлисейський палац офіційно підтвердив, що пізно ввечері 10 жовтня Макрон перепризначив Лекорню на посаду прем’єр-міністра.

Що важливо розуміти, це сталося після тривалих консультацій з головними політичними силами Франції.

Окрім того, наголошується, що Макрон наказав Лекорню сформувати уряд.

Журналісти звертають увагу на те, що республіка занурилася у ще глибшу політичну кризу з 6 жовтня.

Головна причина — це те, що призначений прем’єром Лекорню, соратник Макрона, подав у відставку.

Коментуючи свій крок, він зізнався, що не міг очолювати уряд, коли умови управління країною "не виконані".

10 жовтня президент Франції скликав зустрічі з лідерами всіх французьких партій, представлених у парламенті.