Французький лідер Емманюель Макрон вдруге призначив Себастьяна Лекорню на посаду прем’єр-міністра республіки. Таким чином президент намагається впоратися з політичною кризою, яка охопила країну.
Головні тези:
- Дедалі більше аналітиків схиляються до думки, що Макрон втрачає контроль над Францією.
- 10 жовтня Макрон провів зустрічі з лідерами всіх французьких партій, щоб вирішити цю проблему.
Лекорню повертається на посаду
Єлисейський палац офіційно підтвердив, що пізно ввечері 10 жовтня Макрон перепризначив Лекорню на посаду прем’єр-міністра.
Що важливо розуміти, це сталося після тривалих консультацій з головними політичними силами Франції.
Окрім того, наголошується, що Макрон наказав Лекорню сформувати уряд.
Журналісти звертають увагу на те, що республіка занурилася у ще глибшу політичну кризу з 6 жовтня.
Головна причина — це те, що призначений прем’єром Лекорню, соратник Макрона, подав у відставку.
Коментуючи свій крок, він зізнався, що не міг очолювати уряд, коли умови управління країною "не виконані".
10 жовтня президент Франції скликав зустрічі з лідерами всіх французьких партій, представлених у парламенті.
