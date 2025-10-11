Політична криза у Франції. Що вирішив Макрон
Категорія
Світ
Дата публікації

Політична криза у Франції. Що вирішив Макрон

Єлисейський палац
Макрон
Read in English

Французький лідер Емманюель Макрон вдруге призначив Себастьяна Лекорню на посаду прем’єр-міністра республіки. Таким чином президент намагається впоратися з політичною кризою, яка охопила країну.

Головні тези:

  • Дедалі більше аналітиків схиляються до думки, що Макрон втрачає контроль над Францією.
  • 10 жовтня Макрон провів зустрічі з лідерами всіх французьких партій, щоб вирішити цю проблему.

Лекорню повертається на посаду

Єлисейський палац офіційно підтвердив, що пізно ввечері 10 жовтня Макрон перепризначив Лекорню на посаду прем’єр-міністра.

Що важливо розуміти, це сталося після тривалих консультацій з головними політичними силами Франції.

Окрім того, наголошується, що Макрон наказав Лекорню сформувати уряд.

Журналісти звертають увагу на те, що республіка занурилася у ще глибшу політичну кризу з 6 жовтня.

Головна причина  — це те, що призначений прем’єром Лекорню, соратник Макрона, подав у відставку.

Коментуючи свій крок, він зізнався, що не міг очолювати уряд, коли умови управління країною "не виконані".

10 жовтня президент Франції скликав зустрічі з лідерами всіх французьких партій, представлених у парламенті.

Серед них не було представників крайньої лівої "Нескореної Франції" та ультраправого "Національного обʼєднання", бо ті виступають за розпуск парламенту.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон пообіцяв посилити санкції проти Росії — в якому випадку
Офіс Президента України
Макрон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон звернувся до Росії після вторгнення її дронів до Польщі
Макрон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Вимога імпічменту Макрона — що вирішив парламент Франції
Як розгортається політична криза у Франції

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?