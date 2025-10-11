Политический кризис во Франции. Что решил Макрон

Французский лидер Эмманюэль Макрон вторично назначил Себастьяна Лекорню на должность премьер-министра республики. Таким образом президент пытается справиться с охватившим страну политическим кризисом.

Лекарню возвращается на должность

Елисейский дворец официально подтвердил, что поздно вечером 10 октября Макрон переназначил Лекарню на должность премьер-министра.

Что важно понимать, это произошло после продолжительных консультаций с главными политическими силами Франции.

Кроме того, указано, что Макрон приказал Лекорне сформировать правительство.

Журналисты обращают внимание на то, что республика погрузилась в еще более глубокий политический кризис с 6 октября.

Главная причина — это то, что назначенный премьером Лекорню, соратник Макрона, подал в отставку.

Комментируя свой шаг, он признался, что не мог возглавлять правительство, когда условия управления страной "не выполнены".

10 октября президент Франции созвал встречи с лидерами всех французских партий, представленных в парламенте.