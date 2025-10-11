Политический кризис во Франции. Что решил Макрон

Французский лидер Эмманюэль Макрон вторично назначил Себастьяна Лекорню на должность премьер-министра республики. Таким образом президент пытается справиться с охватившим страну политическим кризисом.
Главные тезисы
- Все больше аналитиков склоняются к мнению, что Макрон теряет контроль над Францией.
- 10 октября Макрон провел встречи с лидерами всех французских партий для решения этой проблемы.
Лекарню возвращается на должность
Елисейский дворец официально подтвердил, что поздно вечером 10 октября Макрон переназначил Лекарню на должность премьер-министра.
Что важно понимать, это произошло после продолжительных консультаций с главными политическими силами Франции.
Кроме того, указано, что Макрон приказал Лекорне сформировать правительство.
Журналисты обращают внимание на то, что республика погрузилась в еще более глубокий политический кризис с 6 октября.
Главная причина — это то, что назначенный премьером Лекорню, соратник Макрона, подал в отставку.
Комментируя свой шаг, он признался, что не мог возглавлять правительство, когда условия управления страной "не выполнены".
10 октября президент Франции созвал встречи с лидерами всех французских партий, представленных в парламенте.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-