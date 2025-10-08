Требование импичмента Макрона — что решил парламент Франции
Требование импичмента Макрона — что решил парламент Франции

Макрон
Источник:  Le Figaro

8 октября официально стало известно, что бюро Национальной ассамблеи Франции отклонило инициативу левых политсил по импичменту французского лидера Эмманюэля Макрона на фоне политического кризиса.

Главные тезисы

  • Левые партии требуют от Макрона назначить премьера из их рядов.
  • Узнайте, почему обострился политический кризис во Франции.

Как разворачивается политический кризис во Франции

Бюро Национальной ассамблеи отклонило инициативу по импичменту президента Макрона, которую внесли ультралевые "Непокоренная Франция" при поддержке в общей сложности 104 депутатов левых партий, — сообщает Le Figaro.

Журналисты обращают внимание на то, что на этапе рассмотрения в бюро против вынесения вопроса на рассмотрение проголосовали 10, в то время как за — всего 5, и 5 воздержались, в том числе представители от правопопулистов "Национальное объединение".

Кроме того, указано, что более умеренные левые партии требуют от французского лидера назначить премьера из их рядов.

Что важно понимать, политический кризис в республике существенно обострился с 6 октября, когда назначенный премьер Себастьен Лекорню подал в отставку.

На фоне последних событий начались призывы распустить парламент и объявить досрочные выборы, а также призывы к отставке президента Франции.

Тогда Макрон призвал своего министра в течение следующих двух дней определить "платформу действий и стабильности".

