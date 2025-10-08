Требование импичмента Макрона — что решил парламент Франции

8 октября официально стало известно, что бюро Национальной ассамблеи Франции отклонило инициативу левых политсил по импичменту французского лидера Эмманюэля Макрона на фоне политического кризиса.

Как разворачивается политический кризис во Франции

Бюро Национальной ассамблеи отклонило инициативу по импичменту президента Макрона, которую внесли ультралевые "Непокоренная Франция" при поддержке в общей сложности 104 депутатов левых партий, — сообщает Le Figaro. Поделиться

Журналисты обращают внимание на то, что на этапе рассмотрения в бюро против вынесения вопроса на рассмотрение проголосовали 10, в то время как за — всего 5, и 5 воздержались, в том числе представители от правопопулистов "Национальное объединение".

Кроме того, указано, что более умеренные левые партии требуют от французского лидера назначить премьера из их рядов.

Что важно понимать, политический кризис в республике существенно обострился с 6 октября, когда назначенный премьер Себастьен Лекорню подал в отставку.

На фоне последних событий начались призывы распустить парламент и объявить досрочные выборы, а также призывы к отставке президента Франции.

Тогда Макрон призвал своего министра в течение следующих двух дней определить "платформу действий и стабильности".