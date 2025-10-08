Вимога імпічменту Макрона — що вирішив парламент Франції
Вимога імпічменту Макрона — що вирішив парламент Франції

Як розгортається політична криза у Франції
Джерело:  Le Figaro

8 жовтня офіційно стало відомо, що бюро Національної асамблеї Франції відхилило ініціативу лівих політсил щодо імпічменту французького лідера Емманюеля Макрона на тлі політичної кризи.

Головні тези:

  •  Ліві партії вимагають від Макрона призначити прем'єра з їхніх лав.
  • Дізнайтеся, чому загострилася політична криза у Франції.

Як розгортається політична криза у Франції

Бюро Національної асамблеї відхилило ініціативу щодо імпічменту президента Макрона, яку внесли ультраліві "Нескорена Франція" за підтримки загалом 104 депутатів лівих партій, — повідомляє Le Figaro.

Журналісти звертають увагу на те, що на етапі розгляду у бюро проти винесення питання на розгляд проголосували 10, тоді як за — лише 5, і 5 утрималися, зокрема й представники від правопопулістів "Національне об’єднання".

Окрім того, наголошується, що більш помірковані ліві партії вимагають від французького лідера призначити прем'єра з їхніх лав.

Що важливо розуміти, політична криза у республіці суттєво загострилася з 6 жовтня, коли нещодавно призначений прем’єр Себастьєн Лекорню подав у відставку.

На тлі останніх подій почали лунати заклики розпустити парламент та оголосити дострокові вибори, а також заклики до відставки президента Франції.

Тоді Макрон закликав свого міністра протягом наступних двох днів визначити "платформу дій і стабільності".

