Частина країн ЄС може виступити проти використання прибутків від заморожених активів РФ для купівлі озброєнь Україні.

Що відомо про конфлікт в ЄС з приводу використання заморожених активів РФ

Зазначається, що пропозиція щодо використання прибутків від заморожених активів РФ на придбання озброєнь Україні надійшла напередодні зустрічі 27 посланців ЄС у середу, 8 травня.

Під час зустрічі Бельгія, яка наразі очолює Раду Європи, сподівається на підтримку цього рішення.

Однак журналісти видання із посиланням на шістьох європейських дипломатів повідомляють, країни ЄС, що виступають проти військової допомоги Україні, можуть вимагати використання прибутків від заморожених активів РФ тільки для надання гуманітарної допомоги Києву.

Автори матеріалу підкреслюють, що також здійснбється чергова спроба залучити на бік противників військової допомоги Україні такі країни ЄС, які не входять до НАТО, як, наприклад, Австрія, Мальта, Кіпр та Ірландія.

Однак відмова від плану із закупівлі зброї Україні за рахунок російських активів не зніме всіх побоювань.

Хто з ключових країн ЄС виступає проти військової допомоги Україні за рахунок заморожених активів РФ

За словами одного з європейських дипломатів, такі країни як Німеччина, Франція та Італія також підтримують ідею використання прибутків від заморожених активів Росії виключно для надання гуманітарної допомоги через побоювання юридичних та фінансових ризиків.

Є побоювання, що ці країни не підтримають угоду в середу.