Часть стран ЕС может выступить против использования доходов от замороженных активов РФ для покупки вооружений Украины.

Что известно о конфликте в ЕС по поводу использования замороженных активов РФ

Отмечается, что предложение по использованию доходов от замороженных активов РФ на приобретение вооружений Украине поступило накануне встречи 27 посланцев ЕС в среду, 8 мая.

Во время встречи Бельгия, которая возглавляет Совет Европы, надеется на поддержку этого решения.

Однако журналисты издания со ссылкой на шесть европейских дипломатов сообщают, что страны ЕС, выступающие против военной помощи Украине, могут требовать использования доходов от замороженных активов РФ только для оказания гуманитарной помощи Киеву.

Авторы материала подчеркивают, что также предпримет очередную попытку привлечь на сторону противников военной помощи Украине такие страны ЕС, которые не входят в НАТО, как, например, Австрия, Мальта, Кипр и Ирландия.

Однако отказ от плана закупки оружия Украине за счет российских активов не снимет всех опасений.

Кто из ключевых стран ЕС выступает против военной помощи Украине за счет замороженных активов РФ

По словам одного из европейских дипломатов, такие страны как Германия, Франция и Италия также поддерживают идею использования доходов от замороженных активов России исключительно для оказания гуманитарной помощи из-за опасений юридических и финансовых рисков.

Есть опасения, что эти страны не поддержат соглашение в среду.