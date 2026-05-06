Полк безпілотних систем "Рейд" уразив 3 системи ППО РФ — відео

Бійці 413-го окремого полку безпілотних систем "Рейд" Збройних сил України за перші шість днів травня уразили на значній віддалі від лінії боєзіткнення два комплекси протиповітряної оборони "Панцирь-С1" та один ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска" російських загарбників.
Головні тези:
- Бійці 413-го полку “Рейд” за перші шість днів травня 2026 року знищили два комплекси протиповітряної оборони “Панцирь-С1” та один ракетно-гарматний комплекс “Тунгуска” російських загарбників.
- Усі цілі були уражені на значній віддалі від лінії боєзіткнення за допомогою ударних дронів-камікадзе “мідл-страйк” українського виробництва.
Нова “ бавовна” від полку “Рейд”: що відомо
Про це полк повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відео бойової роботи.
За перші шість днів травня 2026 року бійці 413-го полку "Рейд" знайшли та уразили три російські системи ППО, із них два комплекси "Панцирь-С1" та один ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска".
Як зауважили військові, усі цілі були уражені на значній віддалі від лінії боєзіткнення, при цьому використовувались ударні дрони-камікадзе "мідл-страйк" українського виробництва.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-