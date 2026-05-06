Полк беспилотных систем "Рейд" поразил 3 системы ПВО РФ — видео

Бойцы 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд" Вооруженных сил Украины за первые шесть дней мая поразили на значительном расстоянии от линии боестолкновения два комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1" и один ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" российских захватчиков.

Новая "бавовна" от полка "Рейд": что известно

Об этом полк сообщил в Facebook и обнародовал видео боевой работы.

Как отметили военные, все цели были поражены на значительном расстоянии от линии боестолкновения, при этом использовались ударные дроны-камикадзе "мидл-забастовка" украинского производства.