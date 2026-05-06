Полк беспилотных систем "Рейд" поразил 3 системы ПВО РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Полк беспилотных систем "Рейд" поразил 3 системы ПВО РФ — видео

бавовна
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Бойцы 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд" Вооруженных сил Украины за первые шесть дней мая поразили на значительном расстоянии от линии боестолкновения два комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1" и один ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Бойцы 413-го отдельного полка “Рейд” Украины за первые 6 дней мая 2026 года уничтожили 3 российские системы ПВО.
  • Атаки были совершены на большом расстоянии от линии боестолкновения с использованием ударных дронов-камикадзе “мидл-страйк” украинского производства.

Новая "бавовна" от полка "Рейд": что известно

Об этом полк сообщил в Facebook и обнародовал видео боевой работы.

За первые шесть дней мая 2026 года бойцы 413 полка "Рейд" нашли и поразили три российские системы ПВО, из них два комплекса "Панцирь-С1" и один ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".

Как отметили военные, все цели были поражены на значительном расстоянии от линии боестолкновения, при этом использовались ударные дроны-камикадзе "мидл-забастовка" украинского производства.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Громкая "бавовна" гремит в Ленинградской и Волгоградской областях — видео
"Бавовна" в России 27 марта - последние подробности
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабная "бавовна" накрыла ЛПДС "Пермь" в России — фото и видео
"Бавовна" в России 29 апреля - все подробности и видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Громкая "бавовна" звучала в Перми и Дзержинске — видео
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?