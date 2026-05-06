Полк беспилотных систем "Рейд" поразил 3 системы ПВО РФ — видео

Бойцы 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд" Вооруженных сил Украины за первые шесть дней мая поразили на значительном расстоянии от линии боестолкновения два комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1" и один ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" российских захватчиков.
Главные тезисы
- Бойцы 413-го отдельного полка “Рейд” Украины за первые 6 дней мая 2026 года уничтожили 3 российские системы ПВО.
- Атаки были совершены на большом расстоянии от линии боестолкновения с использованием ударных дронов-камикадзе “мидл-страйк” украинского производства.
Новая "бавовна" от полка "Рейд": что известно
Об этом полк сообщил в Facebook и обнародовал видео боевой работы.
За первые шесть дней мая 2026 года бойцы 413 полка "Рейд" нашли и поразили три российские системы ПВО, из них два комплекса "Панцирь-С1" и один ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".
Как отметили военные, все цели были поражены на значительном расстоянии от линии боестолкновения, при этом использовались ударные дроны-камикадзе "мидл-забастовка" украинского производства.
