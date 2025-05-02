Полк Nemesis знищив 60 ударних дронів РФ за два місяці

Україна — перша у світі країна, яка знищує розвідувальні та ударні БпЛА за допомогою дронів-перехоплювачів. У 2022-2023 році ударні дрони компенсували недостачу артилерійських засобів, станом на 2025 рік ця спроможність забезпечує 75% уражень сил і засобів противника. У 2024 ударні дрони почали збивати розвідувальні БпЛА противника, у 2025 ми почали збивати стратегічні ударні дрони типу Шахед. Українські дрони за кілька тисяч у професійних руках наших бійців можуть не тільки зберегти інфраструктуру, а й зекономити дорогі засоби ППО, — прокоментував начальник штабу 412 ОПБпС Nemesis Артем Бєлєнков.