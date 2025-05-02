Полк Nemesis знищив 60 ударних дронів РФ за два місяці

У березні та квітні 2025 року 412 окремий полк безпілотних систем Nemesis знищив 60 ворожих ударних дронів типу “Шахед” і “Гербера”.
Головні тези:
- Український полк Nemesis знищив 60 ударних дронів типу 'Шахед' та 'Гербера' за березень-квітень 2025 року.
- Дрони-перехоплювачі дозволили значно ефективніше захищати себе від атак за меншу вартість порівняно з ударними дронами чи ракетами.
Дронове ППО: як Nemesis знищує російські ударні дрони
За даними підрозділу, у березні було перехоплено 24 ворожі цілі, у квітні — 36.
Для цього полк використав експериментальні дрони-перехоплювачі. Вартість одного такого дрона становить 5 тис дол.
Для порівняння, орієнтовна вартість ударного дрона “Шахед” — 150 тис дол, “Гербери” — 10 тис дол. Вартість ракети, якою зазвичай ЗСУ перехоплюють російські безпілотники, сягає близько 1 млн дол. У такій конфігурації український дрон-перехоплювач стає значно дешевшим засобом протидії атакам.
За рік бойової роботи оператори 412-го окремого полку безпілотних систем Nemesis знищили сто танків російської армії.
Найбільших втрат Nemesis завдав загарбникам минулої зими та осені, особливо в листопаді 2024 року та в лютому цього року.
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