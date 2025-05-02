Полк Nemesis уничтожил 60 ударных дронов РФ за два месяца
Категория
Украина
Дата публикации

Полк Nemesis уничтожил 60 ударных дронов РФ за два месяца

Nemesis
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Источник:  online.ua

В марте и апреле 2025 года 412 отдельный полк беспилотных систем Nemesis уничтожил 60 вражеских ударных дронов типа "Шахед" и "Гербера".

Главные тезисы

  • Полк Nemesis уничтожил 60 ударных дронов РФ за март-апрель 2025 года, используя дроны-перехватчики, что оказалось эффективным способом защиты.
  • Стоимость одного украинского дрона-перехватчика составляет всего 5 тыс. долларов, в то время как ударные дроны и ракеты значительно дороже.

Дроновое ПВО: как Nemesis уничтожает российские ударные дроны

По данным подразделения, в марте было перехвачено 24 вражеских цели, в апреле — 36.

Для этого полк использовал экспериментальные дроны-перехватчики. Стоимость одного такого дрона составляет 5 тыс. дол.

Для сравнения, ориентировочная стоимость ударного дрона "Шахед" — 150 тыс. дол., "Герберы" — 10 тыс. дол. Стоимость ракеты, которой обычно ВСУ перехватывают российские беспилотники, составляет около 1 млн дол. В такой конфигурации украинский дрон-перехватчик становится значительно более дешевым средством противодействия атакам.

Украина — первая в мире страна, уничтожающая разведывательные и ударные БПЛА с помощью дронов-перехватчиков. В 2022-2023 годах ударные дроны компенсировали недостачу артиллерийских средств, по состоянию на 2025 год эта способность обеспечивает 75% поражений сил и средств противника. В 2024 году ударные дроны начали сбивать разведывательные БПЛА противника, в 2025 году мы начали сбивать стратегические ударные дроны типа Шахед. Украинские дроны за несколько тысяч в профессиональных руках наших бойцов могут не только сохранить инфраструктуру, но и сэкономить дорогостоящие средства ПВО, — прокомментировал начальник штаба 412 ОПБПС Nemesis Артем Беленков.

За год боевой работы операторы 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis уничтожили сто танков российской армии.

Наибольший урон Nemesis нанес захватчикам прошлой зимой и осенью, особенно в ноябре 2024 года и в феврале этого года.

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