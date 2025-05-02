Полк Nemesis уничтожил 60 ударных дронов РФ за два месяца

Украина — первая в мире страна, уничтожающая разведывательные и ударные БПЛА с помощью дронов-перехватчиков. В 2022-2023 годах ударные дроны компенсировали недостачу артиллерийских средств, по состоянию на 2025 год эта способность обеспечивает 75% поражений сил и средств противника. В 2024 году ударные дроны начали сбивать разведывательные БПЛА противника, в 2025 году мы начали сбивать стратегические ударные дроны типа Шахед. Украинские дроны за несколько тысяч в профессиональных руках наших бойцов могут не только сохранить инфраструктуру, но и сэкономить дорогостоящие средства ПВО, — прокомментировал начальник штаба 412 ОПБПС Nemesis Артем Беленков.