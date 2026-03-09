Полковник ПС ЗСУ Олександр Довгач загинув під час виконання бойового завдання
Полковник ПС ЗСУ Олександр Довгач загинув під час виконання бойового завдання

Удень 9 березня на Східному напрямку фронту, в умовах значної переваги повітряного противника та потужної протидії ворожих систем протиповітряної оборони, загинув полковник Олександр Довгач – командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України. Він вкотре виконав бойове завдання, на жаль, ціною власного життя...

Головні тези:

  • Полковник Олександр Довгач загинув на фронті, виконуючи бойове завдання у умовах переваги ворожих сил.
  • Довгач був видатним лідером та бойовим льотчиком, який здійснив сотні бойових вильотів та завдавав точних ударів ворогу.

На фронті загинув Герой України, полковник Довгач

Трагічну звістку повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Олександр Довгач був не просто командиром. Він був справжнім лідером і бойовим льотчиком. Із перших днів повномасштабного вторгнення бригада під його командуванням завдавала ворогу точних і болючих ударів.

Довгач здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку, засоби зв’язку ворога. Неодноразово забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі дрони та ракети. Він бився за Київщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний.

Першим ішов у бій, брав на себе найризикованіші завдання та надихав своїх підлеглих на сміливі й рішучі дії.

Обставини загибелі полковника Довгача встановлюються, додали у ПС ЗСУ.

