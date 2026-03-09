Полковник ПС ЗСУ Олександр Довгач загинув під час виконання бойового завдання

Трагічну звістку повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Олександр Довгач був не просто командиром. Він був справжнім лідером і бойовим льотчиком. Із перших днів повномасштабного вторгнення бригада під його командуванням завдавала ворогу точних і болючих ударів.