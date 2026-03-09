Полковник ПС ВСУ Александр Довгач погиб во время выполнения боевого задания

Трагическое известие сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Александр Довгач был не просто командиром. Он был настоящим лидером и боевым лётчиком. С первых дней полномасштабного вторжения бригада под его командованием наносила врагу точных и болезненных ударов.