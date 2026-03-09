Полковник ПС ВСУ Александр Довгач погиб во время выполнения боевого задания
Полковник ПС ВСУ Александр Довгач погиб во время выполнения боевого задания

Днем 9 марта на Восточном направлении фронта, в условиях значительного преимущества воздушного противника и мощного противодействия враждебным системам противовоздушной обороны, погиб полковник Александр Довгач – командир 39-й бригады тактической авиации Герой Украины. Он еще раз выполнил боевую задачу, к сожалению, ценой собственной жизни...

Главные тезисы

  • Полковник Александр Довгач погиб на Восточном направлении фронта, выполняя боевое задание в условиях значительного преимущества воздушного противника и мощного противодействия враждебным системам противовоздушной обороны.
  • Довгач совершил сотни боевых вылетов и наносил точные удары врагу. Он был выдающимся лидером и боевым летчиком, Героем Украины.

На фронте погиб Герой Украины, полковник Довгач

Трагическое известие сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Александр Довгач был не просто командиром. Он был настоящим лидером и боевым лётчиком. С первых дней полномасштабного вторжения бригада под его командованием наносила врагу точных и болезненных ударов.

Долгач совершил сотни боевых вылетов, поражая пункты управления, технику, средства связи врага. Неоднократно обеспечивал прикрытие ударной и бомбардировочной авиации, уничтожал вражеские дроны и ракеты. Он сражался за Киевскую, Харьковскую, Херсонскую, остров Змеиный.

Первым шел в бой, брал на себя самые рискованные задачи и вдохновлял своих подчиненных на смелые и решительные действия.

Обстоятельства гибели полковника Довгача устанавливаются, добавили в ВС ВСУ.

