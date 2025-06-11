Польща домовилася з Україною про ексгумаційні роботи у Львові

Україна офіційно надала Польщі дозвіл на проведення ексгумаційних робіт щодо загиблих польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська. З заявою з цього приводу виступило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Що відомо про домовленість України та Польщі

Офіційний Київ вкотре підтверджує готовність до продовження пошукових та ексгумаційних робіт в рамках діяльності Українсько-польської Робочої групи з історичних питань.

Що важливо розуміти, першим кроком у цьому процесі стало успішне проведення ексгумаційних робіт на території колишнього села Пужники Тернопільської області.

Важливим також стало отримання дозволу від польської сторони на проведення Україною пошукових та ексгумаційних робіт в с. Юречкова (Республіка Польща). Розраховуємо на початок проведення таких робіт вже ближчим часом.

Нещодавно також відбулося надання дозволу офіційній Варшаві на проведення ексгумаційних робіт загиблих в 1939 р. польських військовослужбовців, похованих на території колишнього с. Збоїська (нині — в межах Львова).

Прикладом успішної взаємодії України та Республіки Польща є спільна протидія провокаціям: засудження акту вандалізму з пам’ятною таблицею на горі Монастир та протидія дезінформаційній атаці щодо фейкових відомостей про нібито скасування українською стороною дозволу на проведення робіт на території колишнього с. Пужники. Поширити

Міністерство культури та стратегічних комунікацій вважає, що спільна пам’ять та кроки одне одному на зустріч об’єднають український та польський народи.