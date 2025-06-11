Польща домовилася з Україною про ексгумаційні роботи у Львові

Україна офіційно надала Польщі дозвіл на проведення ексгумаційних робіт щодо загиблих польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська. З заявою з цього приводу виступило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
Головні тези:
- Робоча група з історичних питань підтвердила готовність до співпраці і продовження ексгумаційних робіт.
- Спільна протидія провокаціям та засудження актів вандалізму є прикладом плідної взаємодії між країнами.
Що відомо про домовленість України та Польщі
Офіційний Київ вкотре підтверджує готовність до продовження пошукових та ексгумаційних робіт в рамках діяльності Українсько-польської Робочої групи з історичних питань.
Що важливо розуміти, першим кроком у цьому процесі стало успішне проведення ексгумаційних робіт на території колишнього села Пужники Тернопільської області.
Важливим також стало отримання дозволу від польської сторони на проведення Україною пошукових та ексгумаційних робіт в с. Юречкова (Республіка Польща). Розраховуємо на початок проведення таких робіт вже ближчим часом.
Нещодавно також відбулося надання дозволу офіційній Варшаві на проведення ексгумаційних робіт загиблих в 1939 р. польських військовослужбовців, похованих на території колишнього с. Збоїська (нині — в межах Львова).
Міністерство культури та стратегічних комунікацій вважає, що спільна пам’ять та кроки одне одному на зустріч об’єднають український та польський народи.
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