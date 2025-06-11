Польша договорилась с Украиной об эксгумационных работах во Львове

Украина разрешила Польше проводить эксгумационные работы в отношении погибших польских военнослужащих, похороненных на территории бывшего села Збоиска. С заявлением на этот счет выступило Министерство культуры и стратегических коммуникаций.
Главные тезисы
- Рабочая группа по историческим вопросам подтвердила готовность к сотрудничеству и продолжению эксгумационных работ.
- Совместное противодействие провокациям и осуждение актов вандализма является примером плодотворного взаимодействия между странами.
Что известно о договоренности Украины и Польши
Официальный Киев подтверждает готовность к продолжению поисковых и эксгумационных работ в рамках деятельности Украинско-польской Рабочей группы по историческим вопросам.
Что важно понимать, первым шагом в этом процессе стало успешное проведение эксгумационных работ на территории бывшего села Пужники Тернопольской области.
Важным также стало получение разрешения польской стороны на проведение Украиной поисковых и эксгумационных работ в с. Юречкова (Республика Польша).
Недавно также было передано разрешение официальной Варшаве на проведение эксгумационных работ погибших в 1939 г. польских военнослужащих, захороненных на территории бывшего с. Сбоиска (ныне – в пределах Львова).
Министерство культуры и стратегических коммуникаций считает, что общая память и шаги друг другу на встречу объединят украинский и польский народы.
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