Польша договорилась с Украиной об эксгумационных работах во Львове
Категория
Украина
Дата публикации

Польша договорилась с Украиной об эксгумационных работах во Львове

Что известно о договоренности Украины и Польши
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Украина разрешила Польше проводить эксгумационные работы в отношении погибших польских военнослужащих, похороненных на территории бывшего села Збоиска. С заявлением на этот счет выступило Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

Главные тезисы

  • Рабочая группа по историческим вопросам подтвердила готовность к сотрудничеству и продолжению эксгумационных работ.
  • Совместное противодействие провокациям и осуждение актов вандализма является примером плодотворного взаимодействия между странами.

Что известно о договоренности Украины и Польши

Официальный Киев подтверждает готовность к продолжению поисковых и эксгумационных работ в рамках деятельности Украинско-польской Рабочей группы по историческим вопросам.

Что важно понимать, первым шагом в этом процессе стало успешное проведение эксгумационных работ на территории бывшего села Пужники Тернопольской области.

Важным также стало получение разрешения польской стороны на проведение Украиной поисковых и эксгумационных работ в с. Юречкова (Республика Польша).

Недавно также было передано разрешение официальной Варшаве на проведение эксгумационных работ погибших в 1939 г. польских военнослужащих, захороненных на территории бывшего с. Сбоиска (ныне – в пределах Львова).

Примером успешного взаимодействия Украины и Республики Польша является совместное противодействие провокациям: осуждение акта вандализма с памятной таблицей на горе Монастырь и противодействие дезинформационной атаке относительно фейковых сведений о якобы отмене украинской стороной разрешения на проведение работ на территории бывшего с. Пужники.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций считает, что общая память и шаги друг другу на встречу объединят украинский и польский народы.

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