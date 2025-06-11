Польша договорилась с Украиной об эксгумационных работах во Львове

Украина разрешила Польше проводить эксгумационные работы в отношении погибших польских военнослужащих, похороненных на территории бывшего села Збоиска. С заявлением на этот счет выступило Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

Что известно о договоренности Украины и Польши

Официальный Киев подтверждает готовность к продолжению поисковых и эксгумационных работ в рамках деятельности Украинско-польской Рабочей группы по историческим вопросам.

Что важно понимать, первым шагом в этом процессе стало успешное проведение эксгумационных работ на территории бывшего села Пужники Тернопольской области.

Важным также стало получение разрешения польской стороны на проведение Украиной поисковых и эксгумационных работ в с. Юречкова (Республика Польша).

Недавно также было передано разрешение официальной Варшаве на проведение эксгумационных работ погибших в 1939 г. польских военнослужащих, захороненных на территории бывшего с. Сбоиска (ныне – в пределах Львова).

Примером успешного взаимодействия Украины и Республики Польша является совместное противодействие провокациям: осуждение акта вандализма с памятной таблицей на горе Монастырь и противодействие дезинформационной атаке относительно фейковых сведений о якобы отмене украинской стороной разрешения на проведение работ на территории бывшего с. Пужники. Поделиться

Министерство культуры и стратегических коммуникаций считает, что общая память и шаги друг другу на встречу объединят украинский и польский народы.