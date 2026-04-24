Польські F-16 перехопили два російських винищувачі Су-30 над Балтикою

Група польських винищувачів F-16 24 квітня перехопила у Балтійському морі два російських багатоцільових винищувачі Су-30.

Росія провокує Польщу у небі над Балтикою

Про це в соцмережі X повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

24 квітня чергова пара винищувачів F-16 Повітряних сил (Польщі — ред.) перехопила, візуально ідентифікувала та відстежувала два багатоцільові бойові літаки Су-30 над Балтійським морем. Літаки виконували політ у міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненими транспондерами. Порушення польського повітряного простору не сталося. Поширити

Bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej pozostaje jednym z priorytetów #WojskoPolskie 🇵🇱.



Każdego dnia żołnierze Sił Zbrojnych RP utrzymują gotowość do natychmiastowej reakcji, zapewniając skuteczną ochronę polskiego nieba.



24 kwietnia 2026 r. para dyżurna myśliwców F-16 🇵🇱 Sił… pic.twitter.com/YdiHQniKfu — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) April 24, 2026

Як зазначається, такі перехоплення є стандартним елементом системи безпеки повітряного простору. Їхньою метою є ідентифікація та контроль об’єктів, що не відповідають міжнародним процедурам авіаційних польотів.