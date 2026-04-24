Польські F-16 перехопили два російських винищувачі Су-30 над Балтикою

Джерело:  Укрінформ

Група польських винищувачів F-16 24 квітня перехопила у Балтійському морі два російських багатоцільових винищувачі Су-30.

Росія провокує Польщу у небі над Балтикою

Про це в соцмережі X повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

24 квітня чергова пара винищувачів F-16 Повітряних сил (Польщі — ред.) перехопила, візуально ідентифікувала та відстежувала два багатоцільові бойові літаки Су-30 над Балтійським морем. Літаки виконували політ у міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненими транспондерами. Порушення польського повітряного простору не сталося.

Як зазначається, такі перехоплення є стандартним елементом системи безпеки повітряного простору. Їхньою метою є ідентифікація та контроль об’єктів, що не відповідають міжнародним процедурам авіаційних польотів.

Ці дії дозволяють проводити поточну оцінку ситуації та підтримувати безпеку в повітряному просторі.

Більше по темі

Винищувачі НАТО перехопили 10 літаків РФ над Балтією за останній тиждень
Міністерство оборони Литви
Винищувачі НАТО перехопили 10 літаків РФ над Балтією за останній тиждень
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Німецькі винищувачі перехопили літак РФ над Балтійським морем
Росія продовжує провокувати НАТО

