Польські F-16 перехопили два російських винищувачі Су-30 над Балтикою

Група польських винищувачів F-16 24 квітня перехопила у Балтійському морі два російських багатоцільових винищувачі Су-30.
Головні тези:
- Польські винищувачі F-16 перехопили два російських винищувачі Су-30 в надаштормовому просторі Балтійського моря.
- Порушення польського повітряного простору не відбулося, але дії польських військ були спрямовані на ідентифікацію та контроль об'єктів.
Росія провокує Польщу у небі над Балтикою
Про це в соцмережі X повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.
Bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej pozostaje jednym z priorytetów #WojskoPolskie 🇵🇱.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) April 24, 2026
Każdego dnia żołnierze Sił Zbrojnych RP utrzymują gotowość do natychmiastowej reakcji, zapewniając skuteczną ochronę polskiego nieba.
24 kwietnia 2026 r. para dyżurna myśliwców F-16 🇵🇱 Sił… pic.twitter.com/YdiHQniKfu
Як зазначається, такі перехоплення є стандартним елементом системи безпеки повітряного простору. Їхньою метою є ідентифікація та контроль об’єктів, що не відповідають міжнародним процедурам авіаційних польотів.
Ці дії дозволяють проводити поточну оцінку ситуації та підтримувати безпеку в повітряному просторі.
