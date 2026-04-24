Польские F-16 перехватили два российских истребителя Су-30 над Балтикой

Группа польских истребителей F-16 24 апреля перехватила в Балтийском море два российских многоцелевых истребителя Су-30.

Россия провоцирует Польшу в небе над Балтикой

Об этом в соцсети X сообщило Оперативное командование ВС Польши.

24 апреля очередная пара истребителей F-16 Воздушных сил (Польши — ред.) перехватила, визуально идентифицировала и отслеживала два многоцелевых боевых самолета Су-30 над Балтийским морем. Самолеты выполняли полет в международном воздушном пространстве без полета и с выключенными транспондерами. Нарушения польского воздушного пространства не произошло.

Bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej pozostaje jednym z priorytetów #WojskoPolskie 🇵🇱.



Każdego dnia żołnierze Sił Zbrojnych RP utrzymują gotowość do natychmiastowej reakcji, zapewniając skuteczną ochronę polskiego nieba.



24 kwietnia 2026 r. para dyżurna myśliwców F-16 🇵🇱 Sił… pic.twitter.com/YdiHQniKfu — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) April 24, 2026

Такие перехваты являются стандартным элементом системы безопасности воздушного пространства. Их целью является идентификация и контроль объектов, не отвечающих международным процедурам авиационных полетов.