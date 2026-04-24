Польские F-16 перехватили два российских истребителя Су-30 над Балтикой

Группа польских истребителей F-16 24 апреля перехватила в Балтийском море два российских многоцелевых истребителя Су-30.
Главные тезисы
- Группа польских истребителей F-16 перехватила два российских многоцелевых истребителя Су-30 в сверхштормовом пространстве Балтийского моря.
- Действия польских войск были направлены на идентификацию и контроль объектов, несмотря на отсутствие нарушения польского воздушного пространства.
- Перехваты такого рода являются стандартным элементом системы безопасности воздушного пространства.
Россия провоцирует Польшу в небе над Балтикой
Об этом в соцсети X сообщило Оперативное командование ВС Польши.
Bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej pozostaje jednym z priorytetów #WojskoPolskie 🇵🇱.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) April 24, 2026
Każdego dnia żołnierze Sił Zbrojnych RP utrzymują gotowość do natychmiastowej reakcji, zapewniając skuteczną ochronę polskiego nieba.
24 kwietnia 2026 r. para dyżurna myśliwców F-16 🇵🇱 Sił… pic.twitter.com/YdiHQniKfu
Такие перехваты являются стандартным элементом системы безопасности воздушного пространства. Их целью является идентификация и контроль объектов, не отвечающих международным процедурам авиационных полетов.
Эти действия позволяют производить текущую оценку ситуации и поддерживать безопасность в воздушном пространстве.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-