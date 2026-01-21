Польські фермери готують новий страйк на кордоні з Україною

Державна митна служба України попереджає, що 23 січня 2026 року польські фермери планують страйкувати з 11:00 до 15:30 за польским часом перед пунктом пропуску “Долгобичув – Угринів”.
Головні тези:
- Цей пункт пропуску є найпівнічнішим та найновішим у Львівській області.
- Він працює він цілодобово і має статус міжнародного.
Польські фермери знову відновлюють страйки
За попередніми даними, блокування автошляху, який веде до пункту пропуску з суміжної сторони, триватиме з 11:00 до 15:30 за польським часом.
Що важливо розуміти, загалом сільгоспвиробники сусідньої країни анонсують проведення акції протесту протягом усього дня, 23 січня.
Нагадаємо, Угринів — пункт пропуску через державний кордон України, який розташований у Львівській області, Шептицькому районі, у селі Угринів.
З польського боку розташований пункт пропуску «Долгобичув».
Вид пункту пропуску — автомобільний. Статус пункту пропуску — міжнародний.
