Польські фермери готують новий страйк на кордоні з Україною

Державна митна служба України попереджає, що 23 січня 2026 року польські фермери планують страйкувати з 11:00 до 15:30 за польским часом перед пунктом пропуску “Долгобичув – Угринів”.

Польські фермери знову відновлюють страйки

До уваги громадян та перевізників! За інформацією польської сторони, 23 січня польські фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску «Долгобичув — Угринів», — йдеться в офіційній заяві, яку оприлюднила Державна митна служба України. Поширити

Фото: facebook.com/UkraineCustoms

За попередніми даними, блокування автошляху, який веде до пункту пропуску з суміжної сторони, триватиме з 11:00 до 15:30 за польським часом.

Що важливо розуміти, загалом сільгоспвиробники сусідньої країни анонсують проведення акції протесту протягом усього дня, 23 січня.

Прохання зважати на ці обставини і для перетину кордону обирати альтернативні пункти пропуску, — додають у ДМСУ. Поширити

Нагадаємо, Угринів — пункт пропуску через державний кордон України, який розташований у Львівській області, Шептицькому районі, у селі Угринів.

З польського боку розташований пункт пропуску «Долгобичув».