Польские фермеры готовят новую забастовку на границе с Украиной

Государственная таможенная служба Украины предупреждает, что 23 января 2026 года польские фермеры планируют бастовать с 11:00 до 15:30 по польскому времени перед пунктом пропуска "Долгобычув - Угринов".
Главные тезисы
- Этот пункт пропуска самый северный и новейший во Львовской области.
- Он работает круглосуточно и имеет статус международного.
Польские фермеры снова возобновляют забастовки
По предварительным данным, блокировка автодороги, ведущей в пункт пропуска со смежной стороны, продлится с 11:00 до 15:30 по польскому времени.
Что важно понимать, в целом сельхозпроизводители соседней страны анонсируют проведение акции протеста в течение всего дня, 23 января.
Напомним, Угринов — пункт пропуска через государственную границу Украины, расположенный во Львовской области, Шептицком районе, в селе Угринов.
С польской стороны расположен пункт пропуска "Долгобычев".
Вид пункта пропуска — автомобильный. Статус пункта пропуска — международный.
