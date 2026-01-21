Польские фермеры готовят новую забастовку на границе с Украиной

Государственная таможенная служба Украины предупреждает, что 23 января 2026 года польские фермеры планируют бастовать с 11:00 до 15:30 по польскому времени перед пунктом пропуска "Долгобычув - Угринов".

Польские фермеры снова возобновляют забастовки

Внимание, граждане и перевозчики! По информации польской стороны, 23 января польские фермеры планируют начать забастовку перед пунктом пропуска «Долгобычев — Угринов», — сказано в официальном заявлении, обнародованном Государственной таможенной службой Украины.

По предварительным данным, блокировка автодороги, ведущей в пункт пропуска со смежной стороны, продлится с 11:00 до 15:30 по польскому времени.

Что важно понимать, в целом сельхозпроизводители соседней страны анонсируют проведение акции протеста в течение всего дня, 23 января.

Просьба учитывать эти обстоятельства и для пересечения границы выбирать альтернативные пункты пропуска, — добавляют в ГТСУ.

Напомним, Угринов — пункт пропуска через государственную границу Украины, расположенный во Львовской области, Шептицком районе, в селе Угринов.

С польской стороны расположен пункт пропуска "Долгобычев".