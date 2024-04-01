Польські фермери планують поновити блокування ще одного пункту пропуску на кордоні — ДПСУ

Відзавтра, 2 квітня, польські фермери можуть поновити блокування пункту пропуску "Угринів-Долгобичув", що у Львівській області. Блокування цього напрямку припинилося 28 березня.

Поляки можуть заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні

2 квітня польські фермери планують поновити блокування за напрямком пункту пропуску "Угринів-Долгобичув", де вони тимчасово припинили свої дії на період Великодніх свят. Інформацію про дату поновлення дій з блокування українські прикордонники отримували від польських колег, — повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Поширити

Наразі на цьому пункті пропуску відбувається вільний рух в обох напрямках.

Нагадаємо, станом на ранок 1 квітня блокування кордону з Польщею триває на двох КПП — "Ягодин" та "Рава-Руська". В чергах на території Польщі загалом перебуває 500 вантажівок.

Україна втратить кошти через блокаду кордону польськими протестувальниками

Блокування автомобільних шляхів поблизу польсько-українського кордону призведе до втрати 6,5 млрд грн митних платежів у березні.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

6,5 млрд грн. Стільки Україна втратить у надходженнях від митниці внаслідок блокування кордону в березні. Це півтори повністю забезпечені всім бригади.

Через блокування кордону бюджет недоотримав у лютому 7,7 млрд грн.