Польские фермеры планируют возобновить блокировку еще одного пункта пропуска на границе — ГНСУ

С завтрашнего дня, 2 апреля, польские фермеры могут возобновить блокировку пункта пропуска "Угринов-Долгобычев" во Львовской области. Блокировка этого направления прекратилась 28 марта.
Поляки могут заблокировать еще один пункт пропуска на границе
В настоящее время на этом пункте пропуска происходит свободное движение в обоих направлениях.
Напомним, по состоянию на утро 1 апреля блокировка границы с Польшей продолжается на двух КПП — "Ягодин" и "Рава-Русская". В очередях на территории Польши всего находится 500 грузовиков.
Украина потеряет средства из-за блокады границы польскими протестующими
Блокировка автомобильных дорог вблизи польско-украинской границы приведет к потере 6,5 млрд грн таможенных платежей в марте.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
6,5 млрд. грн. Столько Украина потеряет в поступлениях от таможни по причине блокировки границы в марте. Это полторы полностью обеспеченные для всех бригады.
Из-за блокировки границы бюджет недополучил в феврале 7,7 млрд грн.
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