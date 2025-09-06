Польські мітингувальники не пропускають вантажівки на ПП «Медика»

За словами Демченка, на виїзд з України в електронній черзі наразі зареєстровано 681 вантажний транспортний засіб. На в’їзд в Україну перебуває близько 100 вантажівок, які вже знаходяться на спеціально облаштованій стоянці. Їхньому оформленню нічого не завадить.