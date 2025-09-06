Польські мітингувальники не пропускають вантажівки на ПП «Медика»

Польські мітингувальники заблокували вдень 6 вересня пункт пропуску "Медика" на кордоні з Україною і не пропускають українські вантажівки в обидва боки.
Головні тези:
- Польські мітингувальники зупинили рух вантажівок на ПП «Медика» на кордоні з Україною.
- Блокування стосується лише вантажних автомобілів, легкові та автобуси можуть пройти у звичному режимі.
Польські мітингувальники блокують ПП «Медика»
Про це повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко.
Речник Прикордонної служби зазначив, що обмеження руху стосуються лише вантажних автомобілів. Для легкових авто та автобусів пропуск здійснюється у звичному режимі.
Місце проведення акції розташоване приблизно за кілометр від польського пункту пропуску "Медика".
Про будь-які зміни чи ускладнення руху прикордонники обіцяють повідомляти додатково.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-