Польські мітингувальники не пропускають вантажівки на ПП «Медика»
Світ
Дата публікації

Польські мітингувальники не пропускають вантажівки на ПП «Медика»

ДПСУ
мітинг

Польські мітингувальники заблокували вдень 6 вересня пункт пропуску "Медика" на кордоні з Україною і не пропускають українські вантажівки в обидва боки.

Головні тези:

  • Польські мітингувальники зупинили рух вантажівок на ПП «Медика» на кордоні з Україною.
  • Блокування стосується лише вантажних автомобілів, легкові та автобуси можуть пройти у звичному режимі.

Польські мітингувальники блокують ПП «Медика»

Про це повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко.

У суботу о 12:50 за київським часом, польські мітингувальники розпочали акцію з блокування руху перед пунктом пропуску "Медика", що навпроти українського пункту пропуску "Шегині". За попередньою інформацією, обмеження триватимуть щонайменше 6 годин із можливим продовженням.

Андрій Демченко

Андрій Демченко

Речник ДПСУ, полковник

Речник Прикордонної служби зазначив, що обмеження руху стосуються лише вантажних автомобілів. Для легкових авто та автобусів пропуск здійснюється у звичному режимі.

За словами Демченка, на виїзд з України в електронній черзі наразі зареєстровано 681 вантажний транспортний засіб. На в’їзд в Україну перебуває близько 100 вантажівок, які вже знаходяться на спеціально облаштованій стоянці. Їхньому оформленню нічого не завадить.

Місце проведення акції розташоване приблизно за кілометр від польського пункту пропуску "Медика".

Про будь-які зміни чи ускладнення руху прикордонники обіцяють повідомляти додатково.

