Польские митингующие не пропускают грузовики на ПП «Медика»
Польские митингующие не пропускают грузовики на ПП «Медика»

Польские митингующие заблокировали днем 6 сентября пункт пропуска "Медика" на границе с Украиной и не пропускают украинские грузовики в обе стороны.

Главные тезисы

  • Польские митингующие остановили грузовики на пункте пропуска «Медика» на границе с Украиной.
  • Блокада касается только грузовых автомобилей, остальные транспортные средства могут проходить в обычном режиме.

Польские митингующие блокируют ЧП «Медика»

Об этом сообщил спикер ГНСУ полковник Андрей Демченко.

В субботу в 12:50 по киевскому времени, польские митингующие начали акцию по блокированию движения перед пунктом пропуска "Медика", что напротив украинского пункта пропуска "Шегини". По предварительной информации, ограничения продлятся не менее 6 часов с возможным продлением.

Андрей Демченко

Андрей Демченко

Спикер ГНСУ, полковник

Спикер Пограничной службы отметил, что ограничения движения касаются только грузовых автомобилей. Для легковых автомобилей и автобусов пропуск осуществляется в обычном режиме.

По словам Демченко, на выезд из Украины в электронной очереди зарегистрировано 681 грузовое транспортное средство. На въезде в Украину находятся около 100 грузовиков, которые уже находятся на специально обустроенной стоянке. Их оформлению ничего не помешает.

Место проведения акции расположено примерно в километре от польского пункта пропуска "Медика".

О любых изменениях или усложнениях движения пограничники обещают сообщать дополнительно.

