Польские митингующие не пропускают грузовики на ПП «Медика»

Польские митингующие заблокировали днем 6 сентября пункт пропуска "Медика" на границе с Украиной и не пропускают украинские грузовики в обе стороны.
Главные тезисы
- Польские митингующие остановили грузовики на пункте пропуска «Медика» на границе с Украиной.
- Блокада касается только грузовых автомобилей, остальные транспортные средства могут проходить в обычном режиме.
Польские митингующие блокируют ЧП «Медика»
Об этом сообщил спикер ГНСУ полковник Андрей Демченко.
Спикер Пограничной службы отметил, что ограничения движения касаются только грузовых автомобилей. Для легковых автомобилей и автобусов пропуск осуществляется в обычном режиме.
Место проведения акции расположено примерно в километре от польского пункта пропуска "Медика".
О любых изменениях или усложнениях движения пограничники обещают сообщать дополнительно.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-