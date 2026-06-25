Полтавська нафтобаза палає у Краснодарському краї РФ після атаки дронів — відео

Краснодарський край РФ атакували безпілотники, у результаті чого спалахнула пожежа на території Полтавської нафтобази, яка є стратегічною для регіону.

Нова “бавовна” на нафтобазі у Краснодарському краї

НП на нафтобазі базі підтвердив у ніч на 25 червня голова Красноармійського району Олександр Харитонов. Він написав, що на нафтобазу впали уламки збитого дрону.

Внаслідок падіння уламків БПЛА на Полтавській нафтобазі сталося займання. На місці працюють екстрені та оперативні служби.

Харитонов додав, що рух автодорогою, що з'єднує станицю Полтавську та хутір Трудоболіківський, тимчасово перекрито.

Відомо, що Полтавська нафтобаза є регіональним об'єктом паливної інфраструктури, що забезпечує постачання палива для частини Краснодарського краю та Республіки Адигея. Резервуарний парк налічує близько 28 резервуарів.