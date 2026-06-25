Полтавська нафтобаза палає у Краснодарському краї РФ після атаки дронів — відео
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Полтавська нафтобаза палає у Краснодарському краї РФ після атаки дронів — відео

РФ
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Джерело:  online.ua

Краснодарський край РФ атакували безпілотники, у результаті чого спалахнула пожежа на території Полтавської нафтобази, яка є стратегічною для регіону.

Головні тези:

  • Полтавська нафтобаза у Краснодарському краї палає внаслідок атаки дронів, що спричинило займання нафтосховищ.
  • Нафтобаза є важливим об'єктом паливної інфраструктури для Краснодарського краю та Республіки Адигея.

Нова “бавовна” на нафтобазі у Краснодарському краї

НП на нафтобазі базі підтвердив у ніч на 25 червня голова Красноармійського району Олександр Харитонов. Він написав, що на нафтобазу впали уламки збитого дрону.

Внаслідок падіння уламків БПЛА на Полтавській нафтобазі сталося займання. На місці працюють екстрені та оперативні служби.

Харитонов додав, що рух автодорогою, що з'єднує станицю Полтавську та хутір Трудоболіківський, тимчасово перекрито.

Відомо, що Полтавська нафтобаза є регіональним об'єктом паливної інфраструктури, що забезпечує постачання палива для частини Краснодарського краю та Республіки Адигея. Резервуарний парк налічує близько 28 резервуарів.

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