Полтавская нефтебаза пылает в Краснодарском крае РФ после атаки дронов — видео
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Полтавская нефтебаза пылает в Краснодарском крае РФ после атаки дронов — видео

бавовна
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Источник:  online.ua

Краснодарский край РФ атаковали беспилотники, в результате чего вспыхнул пожар на территории Полтавской нефтебазы, стратегический для региона.

Главные тезисы

  • Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае пылает после атаки дронов, приведшей к возгоранию нефтехранилищ.
  • Нефтебаза является стратегически значимым объектом топливной инфраструктуры для Краснодарского края и Республики Адыгея.

Новый "хлопок" на нефтебазе в Краснодарском крае

ЧП на нефтебазе базе подтвердил в ночь на 25 июня глава Красноармейского района Александр Харитонов. Он написал, что на нефтебазу упали обломки сбитого дрона.

В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Харитонов добавил, что движение по автодороге, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудоболиковский, временно перекрыто.

Известно, что Полтавская нефтебаза является региональным объектом топливной инфраструктуры, обеспечивающей поставки топлива части Краснодарского края и Республики Адыгея. Резервуарный парк насчитывает около 28 резервуаров.

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