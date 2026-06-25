Полтавская нефтебаза пылает в Краснодарском крае РФ после атаки дронов — видео

Краснодарский край РФ атаковали беспилотники, в результате чего вспыхнул пожар на территории Полтавской нефтебазы, стратегический для региона.

Новый "хлопок" на нефтебазе в Краснодарском крае

ЧП на нефтебазе базе подтвердил в ночь на 25 июня глава Красноармейского района Александр Харитонов. Он написал, что на нефтебазу упали обломки сбитого дрона.

В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Харитонов добавил, что движение по автодороге, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудоболиковский, временно перекрыто.

Известно, что Полтавская нефтебаза является региональным объектом топливной инфраструктуры, обеспечивающей поставки топлива части Краснодарского края и Республики Адыгея. Резервуарный парк насчитывает около 28 резервуаров.