"Помирає цивілізація". Венс накинувся зі звинуваченнями на владу Британії
Категорія
Політика
Дата публікації

"Помирає цивілізація". Венс накинувся зі звинуваченнями на владу Британії

Венс
Джерело:  Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив уряд британського лідера Кіра Стармера в тому, що він, мовляв, "не здатний зупинити масове вторгнення мігрантів". На цьому тлі соратник Трампа згадав про вбивство студента Генрі Новака.

Головні тези:

  • Держдеп США уже критикував Велику Британію через вбивство 18-річного юнака.
  • У британському місті Саутгемптон протести проти вбивства Генрі Новака переросли у насильницькі сутички з правоохоронцями.

Венс озвучив нові претензії британській владі

Генрі Новак помер так само як помирає цивілізація: покинутий, скутий наручниками владою, яка йому не довіряла і не дбала про нього, та звинувачений у злочинах на ґрунті ненависті, яких він не скоював.

Джей Ді Венс

Джей Ді Венс

Віцепрезидент США

На переконання соратника Трампа, єдиною правильною реакцією на смерть невинної людини є “праведний гнів”.

Венс також озвучив припущення, що Новак був би живий, якби останні кілька поколінь європейських еліт не поступилися політиці самоненависті та масовому напливу мігрантів.

На ці звинувачення одразу відреагував спікер прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера.

За словами останнього, родина Новака не хоче, щоб його смерть використовували для створення подальшого розколу чи ненависті.

Ми повинні поважати їхні побажання. Навіть у найжахливіших обставинах наша політика має об'єднувати людей. Ось хто ми є як країна, — наголосив він.

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