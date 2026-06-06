"Помирає цивілізація". Венс накинувся зі звинуваченнями на владу Британії

Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив уряд британського лідера Кіра Стармера в тому, що він, мовляв, "не здатний зупинити масове вторгнення мігрантів". На цьому тлі соратник Трампа згадав про вбивство студента Генрі Новака.
Головні тези:
- Держдеп США уже критикував Велику Британію через вбивство 18-річного юнака.
- У британському місті Саутгемптон протести проти вбивства Генрі Новака переросли у насильницькі сутички з правоохоронцями.
Венс озвучив нові претензії британській владі
На переконання соратника Трампа, єдиною правильною реакцією на смерть невинної людини є “праведний гнів”.
Венс також озвучив припущення, що Новак був би живий, якби останні кілька поколінь європейських еліт не поступилися політиці самоненависті та масовому напливу мігрантів.
На ці звинувачення одразу відреагував спікер прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера.
За словами останнього, родина Новака не хоче, щоб його смерть використовували для створення подальшого розколу чи ненависті.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-