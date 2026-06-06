"Умирает цивилизация". Вэнс набросился с обвинениями на власти Британии
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Политика
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"Умирает цивилизация". Вэнс набросился с обвинениями на власти Британии

Вэнс озвучил новые претензии британским властям
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Источник:  Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил правительство британского лидера Кира Стармера в том, что он, мол, "не способен остановить массовое вторжение мигрантов". На этом фоне соратник Трампа упомянул об убийстве студента Генри Новака.

Главные тезисы

  • Госдеп США уже критиковал Великобританию из-за убийства 18-летнего юноши.
  • В британском городе Саутгемптон протесты против убийства Генри Новака переросли в насильственные столкновения с правоохранителями.

Вэнс озвучил новые претензии британским властям

Генри Новак умер так же, как умирает цивилизация: заброшенный, скованный наручниками властью, которая ему не доверяла и не заботилась о нем, и обвинен в преступлениях на почве ненависти, которых он не совершал.

Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс

Вице-президент США

По убеждению соратника Трампа, единственной правильной реакцией на смерть невинного человека является "праведный гнев".

Вэнс также озвучил предположение, что Новак был бы жив, если бы последние несколько поколений европейских элит не уступили политике самоненависти и массовому наплыву мигрантов.

На эти обвинения сразу отреагировал спикер премьер-министра Британии Кир Стармер.

По словам последнего, семья Новака не хочет, чтобы его смерть использовали для дальнейшего раскола или ненависти.

Мы должны уважать их пожелания. Даже в самых ужасающих обстоятельствах наша политика должна объединять людей. Вот кто мы как страна, — подчеркнул он.

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