Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил правительство британского лидера Кира Стармера в том, что он, мол, "не способен остановить массовое вторжение мигрантов". На этом фоне соратник Трампа упомянул об убийстве студента Генри Новака.
Главные тезисы
- Госдеп США уже критиковал Великобританию из-за убийства 18-летнего юноши.
- В британском городе Саутгемптон протесты против убийства Генри Новака переросли в насильственные столкновения с правоохранителями.
Вэнс озвучил новые претензии британским властям
По убеждению соратника Трампа, единственной правильной реакцией на смерть невинного человека является "праведный гнев".
Вэнс также озвучил предположение, что Новак был бы жив, если бы последние несколько поколений европейских элит не уступили политике самоненависти и массовому наплыву мигрантов.
На эти обвинения сразу отреагировал спикер премьер-министра Британии Кир Стармер.
По словам последнего, семья Новака не хочет, чтобы его смерть использовали для дальнейшего раскола или ненависти.
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