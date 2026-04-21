Утром 21 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел в Исламабад для переговоров с Ираном. Это произошло после того, как Тегеран дал понять, что настроен вести переговоры о возможном соглашении о завершении войны на Ближнем Востоке.
Главные тезисы
- Иран долго не соглашался на мирные переговоры из-за давления со стороны революционной гвардии.
- Тем не менее, Пакистан, Египет и Турция призвали Тегеран согласиться на встречу.
США и Иран решили возобновить переговоры
По словам анонимных источников издания Axios, Вэнс прибудет в Пакистан в тот момент, когда срок действия перемирия будет окончательно исчерпан.
Недавно американский лидер Дональд Трамп публично угрожал начать новую кампанию бомбардировок иранских мостов и электростанций, если не удастся добиться завершения войны на Ближнем Похожем.
В течение 20 апреля команда президента США ожидала сигнала из Тегерана о том, что тот направит свою переговорную делегацию в Исламабад.
Несмотря на то, что подписать финальное соглашение в столь сжатые сроки будет непросто, команда Трампа может согласиться продлить срок прекращения огня, если будет видеть определенный прогресс.
