Венс екстрено вирушив до Пакистану після згоди Ірану на переговори

Вранці 21 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до Ісламабаду для переговорів з Іраном. Це сталося після того, як Тегеран дав зрозуміти, що налаштований вести перемовини щодо можливої угоди про завершення війни на Близькому Сході.

США та Іран вирішили поновити переговори

За словами анонімни джерел видання Axios, Венс прибуде до Пакистану в той момент, коли термін дії перемир’я буде остаточно вичерпаний.

Нещодавно американський лідер Дональд Трамп публічно погрожував розпочати нову кампанію бомбардувань іранських мостів та електростанцій, якщо не вдасться добитися завершення війни на Близькому Схожі.

Протягом 20 квітня команда президента США очікувала на сигнал з Тегерана про те, що той надішле свою переговорну делегацію до Ісламабаду.

Попри те, що підписати фінальну угоду в такі стислі терміни буде непросто, команда Трампа може згодитися продовжити термін припинення вогню, якщо буде бачити певний прогрес.