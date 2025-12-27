Понад 10 багатоповерхівок Києва зазнали пошкоджень внаслідок ударів РФ — відео

У Києві внаслідок російської атаки 27 грудня пошкоджень зазнали понад 10 багатоповерхових житлових будинків, зокрема у Дніпровському районі проводять висотні роботи з демонтажу аварійних конструкцій.

У Києві пошкоджено понад 10 багатоповерхівок через атаку РФ

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ та оприлюднило відео ліквідації наслідків ворожої атаки на місцях влучань.

У Києві пошкоджень зазнали понад 10 житлових багатоповерхівок, приватні будинки, цивільна інфраструктура. У Дарницькому районі з епіцентру удару врятували майже 70 літніх людей із пансіонату, а в Дніпровському — спецпідрозділ «Дельта» проводить складні висотні роботи з демонтажу аварійних конструкцій. Поширити

На місцях влучань розгорнули пункти обігріву, працюють слідчі та мобільні групи ДМС для допомоги постраждалим.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко разом із головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрієм Даником побували на локаціях, де тривають аварійно-рятувальні роботи, заслухали доповіді штабів щодо перебігу робіт, розбору завалів, а також допомоги постраждалим жителям.

Київ після атаки РФ

Нашою метою було максимально швидко обійти всі квартири, перевірити, чи немає загиблих. Звичайно, що ми виставили наряди поліції, які працюватимуть цілодобово для того, щоб зберегти майно наших громадян.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, після російської комбінованої атаки тривають аварійно-рятувальні роботи у Дніпровському, Дарницькому та Шевченківському районах.