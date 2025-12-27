Более 10 многоэтажек Киева получили повреждения в результате ударов РФ — видео
Более 10 многоэтажек Киева получили повреждения в результате ударов РФ — видео

МВД Украины
Киев
В Киеве в результате российской атаки 27 декабря повреждения получили более 10 многоэтажных жилых домов, в частности в Днепровском районе проводят высотные работы по демонтажу аварийных конструкций.

Главные тезисы

  • Более 10 многоэтажных домов в Киеве получили повреждения от ударов РФ.
  • Спасатели активно проводят разбор завалов и демонтаж аварийных конструкций, оказывая помощь пострадавшим жителям.
  • Министр внутренних дел и глава Госслужбы по ЧС приняли участие в координации ликвидации последствий атаки и помощи пострадавшим.

В Киеве повреждено более 10 многоэтажек из-за атаки РФ

Об этом сообщило Министерство внутренних дел и обнародовало видео ликвидации последствий вражеской атаки на местах попаданий.

В Киеве повреждения получили более 10 жилых многоэтажек, частные дома, гражданская инфраструктура. В Дарницком районе из эпицентра удара спасли почти 70 пожилых людей из пансионата, а в Днепровском — спецподразделение «Дельта» проводит сложные высотные работы по демонтажу аварийных конструкций.

На местах попаданий развернули пункты обогрева, работают следователи и мобильные группы ДМС для помощи пострадавшим.

Министр внутренних дел Игорь Клименко вместе с главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андреем Даником побывали на локациях, где продолжаются аварийно-спасательные работы, заслушали доклады штабов о ходе работ, разборе завалов, а также помощи пострадавшим жителям.

Киев после атаки РФ

Нашей целью было максимально быстро обойти все квартиры, проверить, нет ли погибших. Конечно, мы выставили наряды полиции, которые будут работать круглосуточно, чтобы сохранить имущество наших граждан.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, после российской комбинированной атаки продолжаются аварийно-спасательные работы в Днепровском, Дарницком и Шевченковском районах.

Спасатели производят разбор завалов, демонтаж аварийных конструкций и обследование поврежденных зданий.

