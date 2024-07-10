Понад 2 місяці оточення. Як змогли врятуватися бійці 225 ОШБ та 223 батальйону морської піхоти

Бійці 225 окремого штурмового батальйону та 223 батальйону морської піхоти нарешті змогли вирватися з 70 денного оточення на напрямку Часового Яру.

225-ий ОШБ розкрив подробиці порятунку своїх воїнів

За словами захисників, 70 діб тривала операція з пробиття логістичного шляху до українських бійців, що опинились в оточенні російських окупантів.

Поки ми намагались звільнити шлях, бійці тримали кругову оборону, цілодобово відбиваючи атаки окупантів. Єдиний шлях постачання — дрони, якими ми доставляли боєкомплект, їжу і воду, — йдеться в повідомленні. Поширити

Воїнам вдалося втримати позицію навіть попри поранення та постійний тиск з боку армії РФ.

Як тільки з’явилася можливість — їх одразу вивели на ротацію.

Позиція наша, шлях розблоковано. Подивіться на справжніх Героїв, вони серед нас, роблять важку роботу кожен день. Пишаємось служити з такими тиграми, титанами, рексами! — додають у 225-ий ОШБ. Поширити

Окрім того, наголошується, що станом на сьогодні військовослужбовці перебувають на відновленні у лікарні.

Що важливо розуміти, саме 225-й батальйон залишається єдиним підрозділом, який армії РФ з весни 2024-го не вдається вибити з-за каналу "Сіверський Донець-Донбас".

Що відомо про ситуацію на фронті 10 липня

Протягом останніх кількох годин було зафіксовано 128 бойових зіткнень між ЗСУ та російськими загарбниками.

Також вказано, що армія РФ завдала три ракетні удари (із застосуванням шести ракет), 56 авіаційних ударів (зокрема, задіяла 78 КАБів) та 419 ударів дронами-камікадзе.

Окрім того, російські окупанти здійснили 2932 обстріли по позиціях воїнів ЗСУ і населених пунктах з артилерії та інших типів озброєння.